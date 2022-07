Kahlaer Markenkonzept beschlossen

Kahla. Der Stadtrat von Kahla hat dem künftigen Marken- und Kommunikationskonzept der Stadt zugestimmt.

Der Stadtrat von Kahla hat in seiner Sitzung am Donnerstag das Marken- und Kommunikationskonzept der Stadt bei einer Enthaltung gebilligt. Mit diesem soll bei Touristen, Zuziehenden, der Wirtschaft und auch bei Einheimischen für die Stadt geworben werden. Über das Konzept war im Vorfeld teils kontrovers debattiert worden, besonders eine vorgeschlagene Bildwelt mit dem Slogan „Hollywood liegt an der Saale“ hatte für Kritik gesorgt.

„Das war nur ein Beispiel, wie andere auch und muss nicht so verwendet werden. Festgeschrieben wird jetzt nur das Logo und der rote Streifen mit dem Schriftzug ‘Wir eröffnen Möglichkeiten’“, sagte Bürgermeister Jan Schönfeld (parteilos) vor der Abstimmung.

Frank Hellwig (CDU) schlug vor, Citymanagerin Melanie Fiedler künftig regelmäßig in den Stadtrat einzuladen, um über die weitere Entwicklung des Konzeptes zu sprechen.

