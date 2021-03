Kahlaer Schüler fragen: Herr Minister, was ist unser Corona-Abschluss wert?

Es brauchte einen längeren Anlauf, um Thüringens Wirtschaftsminister in die Heimbürgeschule zu holen. Immer wieder platzten Termine in einer Zeit, in der morgen alles anders sein kann als heute. Beim vierten Versuch klappte es nun, Wolfgang Tiefensee (SPD) betritt die Aula, wo ihn Zehntklässler und Schulleiterin Sabine Herold erwarten. Sie macht auf das besondere Datum, den 17. März, aufmerksam. „Genau vor einem Jahr mussten wir die Schule das erste Mal schließen“, sagt sie. Corona eben. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Live-Blog