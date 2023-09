Kahlaische Straße in Jena halbseitig gesperrt: Baustelle wirkt sich auf Autoverkehr und Straßenbahn aus

Jena. In dieser Woche fährt eine Straßenbahn-Linie in Jena auf einer veränderten Route. Diese Haltestellen sind betroffen.

In dieser Woche kommt es in der Kahlaischen Straße in Jena zwischen Stadtzentrum und Mühlenstraße zu Behinderungen wegen Bauarbeiten. Dort wird eine Gasleitung repariert. Die Straße ist von Montag, 25. September, um 8 Uhr bis voraussichtlich Donnerstag, 28. September, halbseitig gesperrt – eine Baustellenampel regelt den Verkehr an der Engstelle. Es droht Stau im Berufsverkehr.

Während Fußgänger die Baustelle sicher passieren kommen, gibt es Veränderungen auf der Straßenbahnlinie 2 zwischen Jena-Ost und Winzerla. Wegen der Baustelle müssen die Straßenbahnen in Fahrtrichtung Winzerla über die Oberaue umgeleitet werden. In der Folge können die Haltestellen Felsenkeller, Mühlenstraße, Ringwiese und Enver-Simsek-Platz auf den stadtauswärtigen Fahrten nicht bedient werden.

Diesen Umweg sollen betroffene Fahrgäste tagsüber wählen

Stadteinwärts verkehren die Bahnen auf ihrem üblichen Linienweg und bedienen alle Haltestellen. Der Jenaer Nahverkehr empfiehlt Fahrgästen in Richtung Winzerla, die an den betroffenen Haltestellen einsteigen wollen, zunächst die stadteinwärtige Bahn bis zur Haltestelle Paradiesbahnhof-West zu nutzen und dort in die stadtauswärtige Bahn der Straßenbahn-Linie 2 Richtung Winzerla umzusteigen.

Nur im Nachtverkehr in der Zeit von 21 bis 4.30 Uhr bietet der Jenaer Nahverkehr für die stadtauswärtigen Fahrten einen Ersatzverkehr mit Bussen an. Dieser bedient zwischen den Haltestellen Löbdergraben und Winzerla alle Haltestellen, teilte das Unternehmen mit.

