Kahlaische Straße in Jena: Sperrung noch bis Mitte Dezember

Jena. Brückenbau verzögert sich: Auf der Kahlaischen Straße bleibt der Schienen-Ersatzverkehr länger bestehen.

Die Baumaßnahmen an der neuen Brücke „Vor dem Neutor“ verzögern sich voraussichtlich bis Mitte Dezember. Als Grund geben die Stadtwerke Jena „unvorhersehbare technische Probleme mit ablauftechnischen Auswirkungen“ an. Die Fertigstellung war anfangs für den 22. Oktober geplant. Dadurch bleibt der Schienenersatzverkehr (SEV) für die Straßenbahn-Linie 2 auf der gesamten Kahlaischen Straße bestehen.

So fahren die Linien:

Linie 1 + 4 fährt von Zwätzen nach Lobeda-West

Linie 2: Jena-Ost – Ernst-Abbe-Platz sowie Löbdergraben – Jena-Ost; im Stadtzentrum erfolgt eine Verknüpfung mit der Linie 5

Linie 3: Lobeda-Ost – Winzerla – Ringwiese

Linie 5: Lobeda-Ost – Löbdergraben/Ernst-Abbe-Platz; im Stadtzentrum erfolgt eine Verknüpfung mit der Linie 2, bedeutet: Jede zweite Fahrt der Straßenbahn 5 ab Lobeda-Ost fährt nicht zum Ernst-Abbe-Platz, sondern ab Löbdergraben weiter als Straßenbahn 2 nach Jena-Ost. Die Bahnen sind entsprechend ausgeschildert. Durch die Verknüpfung der Straßenbahn-Linien 2 und 5 wird das Angebot zwischen Stadtzentrum und Jena-Ost etwas reduziert. Das Angebot wird jedoch durch die Bus-Linie 14 und im Bereich der Endstelle Jena-Ost und Jenzigweg durch Fahrten der Bus-Linie 41 ergänzt.

SEV 2: Winzerla – Ringwiese – Zentrum; die Linienführung erfolgt zwischen Felsenkeller und Zentrum über Haeckel-Straße – Schillerstraße – Engelplatz – Grietgasse – Löbdergraben, stadteinwärts gibt es eine zusätzliche Haltestelle in der Erbertstraße. Die Strecke zwischen Winzerla und Zentrum wird durch den SEV im Takt der Straßenbahn bedient und schafft so die direkte Anbindung ans Zentrums. Der Umstieg zwischen SEV und Straßenbahn erfolgt am Löbdergraben. Ergänzend verkehrt an der aufkommensstarken Haltestelle Damaschkeweg die Straßenbahn 3, die über Winzerla (Verknüpfung mit SEV) die Querverbindung nach Lobeda-Ost schafft.