Kahlaische Straße wird zum Nadelöhr

Auf der Kahlaischen Straße rollen täglich Tausende Autos nach Süden aus der Stadt oder von dort herein. Auch die Straßenbahn verbindet über die Trasse hier das Stadtzentrum mit Winzerla. Von Mai bis September 2021 müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf der Kahlaischen Straße auf einige Behinderungen einstellen. Grund sind Bauarbeiten des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Jenawasser.

„Wir investieren dort in diesem Jahr rund 265.000 Euro, es ist eine unserer großen Baumaßnahmen, die mit dem Neubau des Hochwasserbehälters im Rautal zusammenhängt“, erklärt Jürgen Hofmann, Vorsitzender des Zweckverbandes.

Baustelle zwischen Kreisel und Straße an der Brauerei

Der Hochbehälter soll, wenn alles weiter planmäßig läuft, im Dezember in Betrieb genommen werden. Deshalb müssen zuvor noch die Bauleute mit Baggern und anderer Technik in der Kahlaischen Straße anrollen. Konkret geht es um das Stück zwischen dem Kreisel am Alexander-Puschkin-Platz bis zur Einmündung der Straße An der Brauerei.

„Hier werden wir auf 300 Metern Länge eine neue Trinkwasserleitung verlegen mit Nennweite 400, also 40 Zentimetern Durchmesser. Dazu wird auf rund 100 Metern eine Leitung mit kleineren Maßen verlegt“, berichtet Hofmann. Da in diesem Straßenbereich nur wenige Häuser stehen, sind nur vier Hausanschlüsse zu verlegen. „Die alte Trinkwasserleitung wird, wenn alles fertig ist, stillgelegt. „Wir werden sie nicht komplett freilegen und ausbuddeln. Dafür wäre der Aufwand zu groß und die Bauzeit deutlich länger, ebenso die Zeit der Behinderungen. An einer so wichtigen Verkehrstrasse wie der Kahlaischen Straße müsse auch das bedacht werden.

Zumal es hier noch eine weitere Baustelle geben wird: Die Stadt will in diesem Jahr die Leutrabrücke am Puschkin-Platz erneuern. Indem beide Baumaßnahmen koordiniert würden, könnten die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer reduziert werden.

Die Kahlaische Straße ist nach Auskunft Hofmanns überhaupt die letzte große Baumaßnahme des Zweckverbandes im Bereich von Hauptwasserleitungen, die der neue Trinkwasser-Hochbehälter im Rautal nach sich zieht. Gebaut wurde unter anderem bereits in der Dornburger Straße. Die Leitungen müssen anderen Druckverhältnissen angepasst und deshalb gewechselt werden. „Aktuell arbeiten wir mit Drücken von 3 bis 3,5 bar, der Hochbehälter speist das Wasser mit sechs bar ein. Deshalb ist es möglich, dass später noch die ein oder andere kleiner Baumaßnahme erforderlich wird“, ergänzt Hofmann.

Richtfest am Hochbehälter ist vorerst ausgefallen

Die Bauarbeiten am Hochbehälter, dessen zwei Kammern ein Fassungsvermögen von 6000 Kubikmetern Wasser haben - er ist damit Jenas zweitgrößter Wasserspeicher – liegen nach Hofmann im Plan. „Am Donnerstag letzter Woche wäre eigentlich Richtfest gewesen, doch feiern konnten wir das leider nicht“, sagte er. Das Gesundheitsamt habe dafür keine Genehmigung erteilt. Dabei sei es schon wichtig, den beteiligten Firmen Danke zu sagen, die den 6,3 Millionen Euro teuren und technisch anspruchsvollen Bau zügig und in hoher Qualität erledigten. Mit dem Start des neuen Hochbehälters können der 1899 gebaute Hochbehälter am Landgrafen, der 1915 errichtete Hochbehälter Kunitz und andere Wasserspeicher außer Betrieb genommen werden.