Kahlas Bürgermeister: „Schulden sind grundsätzlich nichts Schlechtes“

Das Land Thüringen kann mit einem deutlichen Überschuss aus dem Jahr 2019 gehen. Doch Städte wie Kahla merken wenig von diesen sprudelnden Steuereinnahmen. Wir sprachen mit Bürgermeister Jan Schönfeld (parteilos) über die Pläne für dieses Jahr und die Frage, ob die Kommune auskömmlich finanziert ist.

Herr Schönfeld, welche Investitionen stehen 2020 in Kahla an?

Im Moment keine, wir haben derzeit keinen beschlossenen Haushalt. Nur die Investitionen, die 2019 beschlossen wurden, werden ausgeführt.

Die wären?

Das ist die neue Filtertechnik für das Freibad und die Planungsphase für den Reinstädter Bach, wo wir in der Grundlagenermittlung sind.

Am Reinstädter Bach geht es um Hochwasserschutzmaßnahmen?

Ja. Mit der Grundlagenermittlung wollen wir vorbereitet sein auf den Ausbau der Bundesstraße 88, die Veränderungen für die Bachstraße, die Aorta Kahlas, mit sich bringt. Von der Schulstraße bis zur Bibraer Landstraße ist in der Tiefe nichts saniert. Von den oberen Straßen fließt praktisch alles in alte Infrastrukturen, und solange diese nicht aufnahmefähig sind, brauche ich die Schulstraße, die Hermann-Koch-Straße und andere Straßen nicht sanieren. Deswegen ist die Grundlagenermittlung wichtig, bevor wir anfangen zu bauen.

Wo stehen Sie derzeit bei den Vorbereitungen für den Haushalt 2020?

Es ist schwierig, den Haushalt abzuschließen, weil meiner Meinung nach zu viel Geld entnommen wird. Der Landkreis schöpft 54 Prozent unserer Einnahmen ab. Das Landratsamt sagt, dass sei so richtig, ich sehe das nicht ganz so. Schwierig für uns ist es auch, weil wir seit Jahren nicht richtig investieren konnten.

Was auch an der Schuldenlast Kahlas liegt.

Egal warum. Aber für Städte wie Oberhausen, die das gleiche Problem haben, wird über einen Schuldenschnitt nachgedacht, für Kahla ist das nie in Betracht gezogen worden. Wir sind immer von allen möglichen Ämtern gegängelt worden, um die Schulden abzuzahlen. Jetzt, wo wir es fast geschafft haben, denkt man in der großen Politik über einen Schuldenschnitt nach. Das halte ich für ungerecht.

Sie meinen damit die Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), der damit stark überschuldete Kommunen unterstützen will.

Genau. Das geht so nicht. In Kahla wurde in der Vergangenheit in die Infrastruktur investiert, ohne Fördermittel zu erhalten, weil es diese noch nicht gab. Hätten wir aber für alles 40 Prozent Förderung erhalten, wäre die finanzielle Situation der Stadt nie und nimmer so eingetreten.

Die rot-rot-grüne Landesregierung verweist immer darauf, 2020 die Schlüsselzuweisungen für die Kommunen erhöht zu haben. Bringt ihnen das etwas?

Ich sehe keine gestiegenen Schlüsselzuweisungen, und selbst wenn, stellt sich mir die Frage, wohin das Geld wieder abfließt. Nicht in Investitionen, sondern in höhere Sätze für die Kreisumlage. So kommen wir wieder in die Situation, viel zu viel Geld wegzugeben. Wir werden daher Widerspruch zum Kreishaushalt einlegen.

Stadtroda hatte sogar die Zahlung der Kreisumlage eingestellt. Ja, das ist der harte Weg, bei dem man sehen muss, wie es ausgeht.

Sicherlich ist Stadtroda ein Leuchtturm, auf den viele Kommunen schauen. Für mich ist die politische Diskussion aber noch nicht in Gange.

Was für eine Diskussion wünschen Sie sich?

Eine Diskussion mit den Bürgermeistern. Deswegen bin ich auch vom Kreistag enttäuscht, der den Haushalt einfach so durchgewunken hat. Es hätte Druckmittel gegeben, um zu zeigen: Landrat, das machen wir nicht mit. Jetzt aber hat der Landrat seinen Doppelhaushalt gesichert, wie wir unseren sichern, ist überhaupt nicht klar.

Der Landkreis verweist wiederum darauf, selbst gestiegene Kosten zu haben, gerade bei den Sozialausgaben, und gibt die Schuld ans Land weiter.

Die Kosten sind sicherlich hoch, aber andere Landkreise haben gleiche Probleme. Und da frage ich mich immer, warum es woanders besser klappt. Vielleicht sollte man hier mehr an eine interkommunale Zusammenarbeit denken, um neue Ideen zu erhalten. Die Kreisverwaltung gibt sich sicherlich jede Mühe, aber manche Sachen sind vielleicht zu eingefahren.

Wann ist Kahla voraussichtlich aus den Schulden heraus?

Grundsätzlich sind Schulden ja nichts Schlechtes, weil sie bedeuten, dass man in die veraltete Infrastruktur investiert. Nun ist die Frage, in welcher Höhe ich verschuldet bin. Ist es ein empfindliches Maß? Aus dem Haushalt heraus können wir mit einer schwarzen Null nie Straßenzüge sanieren, dazu werden immer Kredite notwendig sein.

Durch die Haushaltssicherung sind sie aber gezwungen, Schulden abzubauen.

Ja, das ist auch berechtigt. Aber jede Firma hat Schulden, das ist prinzipiell nichts Schlechtes. Wir investieren, wir wollen Infrastruktur vorhalten und herstellen, damit es attraktiv ist, in Kahla zu wohnen, zu leben und zu arbeiten. Und dafür sind Schulden kein schlechtes Mittel.

Inwieweit ist Kahla in der Lage, Geld über Fördermittel-Programme zu erhalten?

Wir haben es bis jetzt so gut wie nie geschafft, Fördermittel zu erhalten, weil die Grundvoraussetzungen gefehlt haben und wir die Vorplanung nicht leisten konnten.

Vorplanungen, die Geld kosten?

Genau. Und bei allen anderen Projekten wurden wir abgelehnt. Ich finde es nicht sinnvoll, Fördermittel so auszureichen. Mir wäre es viel lieber, wenn das Geld über die Schlüsselzuweisungen mitverteilt werden würde. Da müsste ich mich auch nicht damit beschäftigen, wie ich einen Fördermitteltopf anzapfen kann. Das bindet Kapazitäten, ich brauche Mitarbeiter, die nur das tun. Und die gibt es nicht.

Die gibt es nicht, weil die Verwaltung auf ein Mindestmaß besetzt ist?

Ja, wir sind auf unsere Aufgaben beschränkt. Jemanden abzustellen, der den ganzen Tag Förderprogramm durchliest, den haben wir nicht. Die Beschreibung für solche Programme sind mitunter zwischen 30 und 100 Seiten lang. Da habe ich im Endeffekt schon jemanden eine Woche beschäftigt, und am Ende kommt raus, wir können gar nicht teilnehmen. Vieles ist also für uns zu aufwendig und zu kompliziert, dazu kommt noch, dass wir die Eigenmittel nicht aufbringen können.