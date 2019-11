Die fünfte Jahreszeit hat auch in Kahla begonnen mit dem KCD.

Kahla. Helau – auch in Kahla regieren nun die Narren. Am 11.11. war Auftakt der Faschingszeit.

Fasching in Kahla

Fasching in Kahla Kahlas Rathauschef zieht mit nach Las Vegas

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kahlas Rathauschef zieht mit nach Las Vegas

Das närrische Volk von Kahla, allen voran der Karneval Club Dohlnsteen, macht sich in dieser Saison auf die Reise nach Las Vegas. Da schließt sich auch Bürgermeister Jan Schönfeld gern an, denn ein paar klingende Münzen mehr in der Stadtkasse wären schon schön. Mit der symbolischen Rathausschlüssel-Übergabe wurde auf dem Kahlaer Markt am Montag die närrische Saison eingeläutet.

Impressionen vom Fasching in Kahla Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club DohlnsteenAuftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club DohlnsteenAuftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club DohlnsteenAuftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club DohlnsteenAuftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club DohlnsteenAuftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club DohlnsteenAuftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club DohlnsteenAuftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club DohlnsteenAuftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club DohlnsteenAuftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club DohlnsteenAuftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club DohlnsteenAuftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club DohlnsteenAuftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club DohlnsteenAuftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club DohlnsteenAuftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club DohlnsteenAuftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club DohlnsteenAuftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club DohlnsteenAuftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club DohlnsteenAuftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club DohlnsteenAuftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club Dohlnsteen. Auftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club Dohlnsteen. Auftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club DohlnsteenAuftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen vom Fasching in Kahla Fasching in Kahla beim KCD Karneval Club DohlnsteenAuftakt in die fünfte Jahreszeit auf dem Marktplatz in Kahla vor dem Rathaus Foto: Jens Henning Stimmen Sie ab 0 Bewertungen