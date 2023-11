Kaiser Napoleon begrüßt im Cinestar Jena die Gäste

Philipp Lohmeier, Theaterleiter im Jenaer Cinestar, freut sich am Freitag, auf den Auftritt von Napoleon.

Jena. Mitglieder des 1. Triptiser Schützenvereins sind am Freitag, 24. November, im Cinestar zu Gast.

Passend zum Bundesstart des Hollywood-Filmes „Napoleon“ hat sich der Cinestar in Jena eine besondere Veranstaltung einfallen lassen: So wird am Freitag Kaiser Napoleon die Gäste persönlich begrüßen.

Die Idee liegt nahe unweit jener Schlachtfelder, auf denen das preußisch-sächsische Korps 1806 von den Franzosen geschlagen wurde. In die Rolle Napoleons und seines Gefolges schlüpfen dieses Mal Mitglieder des 1. Triptiser Schützenvereins aus dem Nachbarlandkreis. „Darsteller aus der Region in historischen Uniformen empfangen die Gäste, stehen für Fotoshootings und Smalltalk zur Verfügung und lassen den Abend unvergesslich werden“, sagt Philipp Lohmeier, Theaterleiter im Cinestar. Napoleon ist ein Spielfilm von Ridley Scott. Für die Titelrolle wurde Joaquin Phoenix verpflichtet. Der Film zeigt Bonapartes unerbittlichen Weg zur Macht – durch das Prisma seiner süchtig machenden, unbeständigen Beziehung zu seiner einzigen, wahren Liebe Joséphine.red

Das Cinestar hat „Napoleon“ von Donnerstag an täglich im Programm. Am Freitag begrüßt ab 20 Uhr Napoleon die Gäste. Karten unter cinestar.de/jena oder direkt an der Kinokasse