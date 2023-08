Kaltwasser-Geysir in der Jenaer Leibnizstraße

Die Wasserfontäne in der Leibnizstraße: Das Wasser schoss am Montag längere Zeit aus dem Hydranten. Die Aufnahme gelang einem Anlieger.

Jena. Der plötzliche Wasseraustritt hatte eine Ursache. Was die Stadtwerke zu diesen Fotos sagen

Eine bis zu 70 Meter hohe Wasserfontäne erregte in der Jenaer Leibnizstraße Aufsehen. Das Wasser schoss aus einem in der Straße eingelassenen Hydranten, an dem offenbar versucht worden war, Wasser zu entnehmen. Der Wasserzulauf war für diesen Zweck aber nicht abgedreht worden, so dass das Wasser aus der Armatur in die Höhe schoss. Passanten bemerkten dies. Es entstanden auch Fotos.

Mit 7 bar schoss das Wasser aus dem Netz. Foto: Peter Plötner

Wie Stadtwerkesprecherin Sandra Werner der Redaktion sagte, seien Mitarbeiter nach Zwätzen gefahren, um das Wasser unter Kontrolle zu bringen. Vor Ort drehten sie den Hydranten zu und die Wasserfontäne versiegte.

Wer den Hydranten aufgedreht hat, blieb zunächst unklar. Er bekommt möglicherweise noch eine Rechnung. Die Höhenangabe zur Wassersäule stammt von den Stadtwerken.

Straße stand unter Wasser

Grund für die hohe Fontäne war der große Druck, unter dem die Leitung steht. Es sind 7 bar, was mehr ist als anderswo. Die Straße stand vorübergehend vollständig unter Wasser.