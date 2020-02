Jena. An der Fahrradabstellanlage am Paradiesbahnhof wird ab Dienstag „abgeschleppt“. Die Stadt möchte so Platz schaffen.

Kampf gegen den Fahrradschrott in Jena

Alles muss raus: Ein Halteverbot für Fahrräder gilt ab Dienstag an der kommunalen Fahrradabstellanlage an der Paradiesbahnhof-Südseite. Räder, die dennoch in der Anlage stehen, werden in den nächsten Tagen entfernt. So soll Platz geschaffen werden.

Rathaussprecher Kristian Philler sagte, dass diese Praxis sich bereits an anderen Standorten bewährt habe. Fahrradständer werden immer wieder als Entsorgungsstelle für nicht mehr benötiget Räder genutzt. Mancher Halter lässt das Rad auch stehen, wenn sich nach einem Diebstahl von Teilen eine Instandsetzung nicht mehr lohnt.

Am Tage vor dem Fahrrad-Halteverbot wirkten die Schilder am Paradiesbahnhof nur eingeschränkt. Etwa die Hälfte der Ständer war immer noch belegt. Davon wiederum hatte etwa die Hälfte der Fahrräder offensichtlich ein technisches Problem, meistens einen Platten.

Der Zentrale Ermittlungs- und Vollzugsdienst der Stadtverwaltung (ZEVD) begleitet die Aktion. Räder, die „abgeschleppt“ werden, bleiben zunächst in Obhut der Stadt, falls sich die Besitzer doch noch melden. Ein Teil der Fundräder landete bisher bei der ÜAG-Fahrradauktion.

Kristian Philler sagte, dass es beim KSJ Überlegungen gibt, den Recyclinggedanken auf den Wertstoffhöfen noch stärker in den Fokus zu stellen. Ein Tauschhaus für Bücher gibt es in der Löbstedter Straße bereits.

Auch am Bahnhof Jena-Göschwitz geht es langzeitgeparkten Rädern an den Kragen. Hier hat die Deutsche Bahn Halter mit Banderolen am Rahmen aufgefordert, die Räder vorübergehend aus dem einzigen Fahrradständer zu nehmen, der etwa 15 Stellplätze am Bahnhofsvorplatz bietet. Ursprünglich sollte bei der Neugestaltung des östlichen Bahnhofsareals auch eine dringend benötigte Fahrradabstellanlage entstehen. Der Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses vom Sommer 2017 mit der Terminstellung für das Jahr 2019 wurde aber wegen diverser offener Bahnhofsfragen nicht umgesetzt.