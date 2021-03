Tiefbauarbeiten stehen in der Prüssingstraße an.

Kanalbau wird fortgesetzt in Jena

Der Zweckverband Jenawasser hat seine Tiefbauarbeiten in der Prüssingstraße in Göschwitz wieder aufgenommen. Nachdem vergangenes Jahr unter der Brücke Göschwitzer Straße ein neues Abwasserpumpwerk errichtet wurde, stehen nun die Kanalbauarbeiten an. Bis Ende November entstehe ein Abwassertrennsystem mit separaten Kanälen zur Sammlung und Behandlung von Regen- und Schmutzwasser, erklärt der Verband.

Gleichzeitig wird die Trinkwasserleitung erneuert. Ab Montag, 16. März, werden die Arbeiten auf Höhe der Prüssingstraße 3 fortgesetzt. Gearbeitet wird ab der Fußgänger-Bahnunterführung in Richtung Bahnhof auf der rechten Fahrbahnseite. Die Kanalbauarbeiten erfolgen bis zur Hausnummer 12 vor dem Bahnhofsgebäude. Zudem wird die Trinkwasserleitung vom Abzweig Göschwitzer Straße bis zur Prüssingstraße 17 erneuert.

Um die Arbeiten ausführen zu können, muss die Prüssingstraße halbseitig gesperrt werden. Je nach Baufortschritt sind Grundstücke nur eingeschränkt erreichbar. Die Baufirma werde die Betroffenen dann informieren. Jenawasser investiert 1,7 Millionen Euro in die Gesamtmaßnahme.