Kaputter Radlader und aufgebrochener Imbisswagen: Die Polizeimeldungen aus Jena

Jena. In Jena hatten Langfinger es am Wochenende auf einen Imbisswagen und ein Reisebüro abgesehen. Das sind die Polizeimeldung.

Am Montagmorgen hat in Jena ein bisher unbekannter Täter auf einem Baustellengelände in der Platanenstraße einen Radlader beschädigt. Laut Polizeimeldung schmiss der oder die Täter mit einem Gegenstand die Scheiben der Baumaschine ein. Nun ermitteln die Beamten.

Einbruch in Imbisswagen

In einen Imbisswagen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Brüsseler Straße ist eingebrochen wurden. Das stellte laut Polizei der Besitzer fest, als er am Montagmorgen seinen Wagen betrat. Der oder die Täter müssen sich demnach gewaltsam Zugang verschafft haben. Anschließend öffneten sie die Kasse, in der sie nur wenig Bargeld vorfanden. Also suchten die Täter weiter und beschädigten dabei die Verglasung. Den Sachschaden schätzen die Beamten im dreistelligen Bereich ein. Letztendlich nahmen die Täter allerdings nichts mit.

Einbruch in Reisebüro

Ein Zeuge meldete am Montagvormittag, dass Unbekannte in ein Reisebüro in der Oberlauengasse eingebrochen waren. Der oder die Täter hätten sich nach Polizeiangaben gewaltsam Zugang in den Hausflur des Wohn- und Geschäftshauses und in der Folge durch eine Notausgangstür Zutritt zum Reisebüro verschafft. Hier durchwühlten die Unbekannten mehrere Schränke und öffneten im Anschluss einen Tresor. Mit der aufgefundenen Beute im vierstelligen Bereich entkamen die Täter.

