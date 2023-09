Fans des FC Carl Zeiss Jena warten am Fanshop Unterm Markt.

Kartenvorverkauf für Thüringenderby in Jena: Warteschlange steht bis zum Rathaus

Jena. Fans des FC Carl Zeiss Jena brauchen am Donnerstag viel Geduld: Als Lohn winken begehrte Tickets.

Die Eintrittskarten für das Thüringenderby zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und dem FC Carl Zeiss Jena sind begehrt. Am Donnerstag findet der Vorverkauf in Jena statt: Schon anderthalb Stunden vor dem Verkaufsbeginn bildete sich eine lange Warteschlage Unterm Markt. Diese wuchs bis 13.30 Uhr schon bis zum historischen Rathaus an.

Der FC Carl Zeiss Jena hat für das Spiel am 1. Oktober im Steigerwaldstadion 2000 Karten erhalten. Ein Teil des Kontingents ging direkt an die aktive Fanszene der Südkurve und den Supporters-Club des Vereins. Der Rest soll am Donnerstag im neuen Fanshop im Weimarischen Hof verkauft werden. Die Regeln sind streng: Wer Karten haben möchte, muss eine FCC-Dauerkarte besitzen oder Vereinsmitglied sein. Maximal sind pro Person zwei Tickets zu bekommen. Die Vorlage einer Vollmacht eines Mitgliedes reicht im Übrigen nicht aus.

Schwierige Suche nach dem besten Verkaufsprozedere

Bei den Fans stößt das Prozedere auf Kritik, weil gerade auswärtige Anhänger geringere Chancen haben, an einem Wochentag für den Ticketkauf nach Jena zu fahren. Vereinssprecher Andreas Trautmann räumt ein, dass es für ein knappes Gut keine gerechte Verteilmöglichkeit gibt.

Die Lösung aus dem vergangenen Jahr, Gutscheine für die aus Erfurt gelieferten Harttickets online zu verkaufen, habe sich nicht bewährt. Zum einen sei sie wegen der Systemgebühr mit zusätzlichen Kosten für den FCC verbunden gewesen. Zudem seien eigene Fans mit dem Gutschein zum Stadion gefahren, ohne diesen vorher gegen die richtige Eintrittskarte zu tauschen.

Verkauf am Donnerstag bis 20 Uhr geplant

Der Fanshop im Stadtzentrum hat am Donnerstag bis 20 Uhr geöffnet. Beim FC Carl Zeiss Jena rechnen sie damit, dass bereits heute das komplette Kontingent verkauft sein wird. Die Partie wird am 1. Oktober um 16 Uhr in Erfurt angepfiffen. Für alle, die keine Karte bekommen, bleibt das Fernsehen. Das MDR plant eine Liveübertragung der Partie. Das nächste Auswärtsspiel des FCC bei Hertha BSC II läuft live bei uns.

