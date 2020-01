Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kassenbon gehört in die schwarze Tonne

Kassenbons sind kein Sondermüll, sondern können über den normalen Restmüll und die schwarze Tonne entsorgt werden. Dies hat der Kommunalservice Jena (KSJ) am Freitag klargestellt.

In sozialen Netzwerken waren die Auswirkungen der neuen Bonpflicht in den Geschäften diskutiert worden, und da hieß es zum Teil, wegen der schädlichen Chemikalie Bisphenol A, mit der das Thermopapier beschichtet sei, gehörten Bons in den Sondermüll. Dies ist aber nicht der Fall, so eine KSJ-Sprecherin gegenüber der Redaktion.

Ins Altpapier gehören Kassenbons aber auch nicht. Landen die Bisphenol-A-haltigen Kassenzettel im Altpapier, kann der Stoff über recycelte Papierprodukte wie Toilettenpapier in die Umwelt gelangen. Bisphenol A ist hormonell wirksam und kann die Fortpflanzungsfähigkeit von Lebewesen beeinträchtigen. Die Entsorgung über die blaue Tonne (Altpapier und Pappe) erscheint vermeintlich attraktiv, weil er nicht mit Gebühren wie die schwarze Tonne verbunden ist.

Mit einem erhöhten Bon-Aufkommen ist seit Jahresbeginn bei Kleinverkaufsstellen wie Bäckereien, Imbissständen oder Bistros zu rechnen. Sogar in den Mensen spuckt die Kasse seit 2. Januar ohne Unterlass Bons aus. Mitnehmen tut diese jedoch kaum ein Kunde.