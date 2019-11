Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kein Advent ohne Jenas „Winterkulturarena“

Zu den wunderbaren Dingen im Jenaer Advent gehört der Musikalische Weihnachtskalender (Muweika). Er wartet wieder mit 23 Tagen Livemusik und 23 Bands aus Jena und Umgebung auf.

Muweika, oft liebevoll auch als „Winterkulturarena“ bezeichnet, sammelt in diesem Jahr zum fünften Mal für den guten Zweck. Regionale Künstler und freiwillige Helfer bereiten den Besuchern der Jenaer Innenstadt mit Minikonzerten eine musikalische Adventszeit und engagieren sich für lokale, soziale Projekte. Vom 1. bis zum 23. Dezember heißt es dann wieder: Gespannt sein! Denn, welche musikalische Perle hinter den Türchen steht, wird natürlich nicht verraten.

Spenden für die Hospiz- und Palliativ-Stiftung

Das Organisationsteam aus Jena hat zum einen das Ziel, regionale Nachwuchskünstler zu fördern und zum andern, das soziale Engagement in der Stadt zu unterstützen. So kommen die Einnahmen aus Glühwein- und Punschverkauf jedes Jahr einem anderen Verein zu Gute. In diesem Jahr ist die Hospiz- und Palliativ-Stiftung Jena das Ziel der Spenden.

Die gemeinnützige Stiftung will mit ihrer Arbeit die Betreuung von schwerst kranken und sterbenden Menschen und ihrer Angehörigen in der Region Jena verbessern. Anfang diesen Jahres gelang es dem ehrenamtlich tätigen Vorstand, das große Projekt, die Eröffnung des ersten stationären Hospizes in Jena, umzusetzen.

Für den notwendigen Neubau konnte ein kommunales Wohnungsunternehmen als Kooperationspartner und Bauherr gewonnen werden. Auch zahlreiche Unternehmen der Region trugen mit kontinuierlicher Unterstützung zum Gelingen des Projekts bei.

1000 Liter Glühwein und 4000 Besucher

„Wir freuen uns auch in diesem Jahr, mit den Minikonzerten den Menschen ein Lächeln in Gesicht zu zaubern und gleichzeitig daran zu erinnern, dass es Menschen gibt, denen es nicht so gut geht. Es ist wichtig, diese Menschen nicht zu vergessen. Daher finden wir es umso besser, dass es eine Stiftung gibt, die Menschen und ihren Angehörigen dabei hilft, diese schweren letzten Stunden so gut es geht zu verleben“, sagt Christian Otto Grötsch, Mitbegründer des Muweika.

2018 sind knapp 15.000 Euro an Spenden zusammengekommen, mehr als 1000 Liter Glühwein geflossen und etwa 4000 Besucher haben sich über die knapp 16 Stunden handgemachte Musik gefreut.

Das Muweika-Organisationsteam besteht aus sechs Hauptorganisatoren und etwa 20 Freunden, die sich allesamt freiwillig an der Organisation und Durchführung beteiligen. Weitere Helfer, aber auch Künstler sind natürlich immer gerne willkommen.

Weitere Informationen unter www.muweika.de oder www.facebook.com/muweika