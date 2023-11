NSU-Verdacht gegen Jenaer Firma: Stadt soll Zusamenarbeit überprüfen

Jena Initiativen fordern von Stadt und Uni, dass Dienstleistungen nicht an Firmen mit rechtsexremen Mitarbeitern vergeben werden

Ein etablierter Dienstleister soll von der Stadt und der Uni keine Aufträge mehr erhalten wegen seiner einstigen mutmaßlichen Verbindungen zur terroristischen Neonazi-Vereinigung „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU)! Diese Forderung haben 14 Jenaer Organisationen und Vereine mit einem Offenen Brief während der Tagung des Jenaer „Runden Tisches für Demokratie“ im Rathaus-Plenarsaal im Beisein von OberbürgermeisterThomas Nitzsche (FDP) vorgebracht.

Anika Zorn vom Rat der Doktorandinnen und Doktoranden der Friedrich-Schiller-Universität erwähnte im Namen der 14 Unterstützer-Organisationen konkret den Namen des Unternehmers, der in dieser Veröffentlichung ausdrücklich ungenannt bleibt. Er soll „nach übereinstimmenden Aussagen“, wie es im Offenen Brief heißt, das NSU-Trio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt, Beate Zschäpe bei dessen Flucht unterstützt haben und „enger Freund von Ralf Wohlleben“ gewesen sein. Wohlleben ist rechtskräftig als Helfer des NSU-Trios verurteilt. Dem Trio sind zehn Morde nachgewiesen wie auch zahlreiche Mordversuche, Sprengstoffanschläge und Raubüberfälle.

Kein Schlussstrich

Zudem habe der Unternehmer einen weiteren NSU-Unterstützer bis mindestens 2014 in seiner Firma beschäftigt, so trug Anika Zorn vor. Durch Aufträge für jenen Unternehmer würden Stadt und Uni „potenziell aktiv ihre Angestellten“ gefährden, die mit „mindestens rechtsoffenem Verhalten“ des Unternehmers konfrontiert sein könnten. Bemühungen zur Aufklärung des NSU-Komplexes würden ad absurdum geführt. Die bekannte Parole „Kein Schlussstrich“ solle sich auch im konkreten Handeln der Stadtgesellschaft widerspiegeln. In dem Brief wird auf den „10-Punkte-Plan der Stadt Jena gegen Rassismus“ hingewiesen, der ausdrücklich auf die öffentliche Auftragsvergabe eingehe.

Man gelange wohl gemeinsam „nicht an den Punkt, den sich die Runde wünscht“, sagte OB Nitzsche im Plenarsaal. Bei der Auftragsvergabe sei „die Öffentliche Hand nicht so frei wie ein Privater“. Das Politische und der Auftragsgegenstand – „die beiden Ebenen muss man auseinanderhalten“. Und ja: „Das tut weh“, sagte der OB, der die politischen Erwägungen teile. „Es ist aber nicht drin, dass man jemanden aus politischen Gründen ausschließen kann.“ Jenas Rechtsamts-Chef Martin Pfeiffer betonte, dass bei der Vergabe die Zuschlagskriterien am Auftragsgegenstand zu messen seien. „Wenn der Auftragsgegenstand sensibler ist, kann man solche Kriterien reinnehmen.“ Beispiel: Überwachung einer Flüchtlingsunterkunft. Fehle die Verbindung zwischen der politischen Auffälligkeit zum Auftrag, „reicht das nicht“ für ein Verwehren des Auftrags, sagte Pfeiffer. „Wenn er dann vor die Vergabekammer zieht, gewinnt er. Wir werden nicht sehenden Auges solche Niederlagen einfahren. Das werden wir nicht tun.“ Grünen-Stadtrat Matias Mieth erinnerte sich an seine Zeit als Stadtmuseumsdirektor, wie er jenem Unternehmer Aufträge erteilte. „Der war recht teuer, aber gut.“ Man könne sich nicht „zur Gedankenpolizei aufschwingen, solange der Mann sich nicht äußert oder nichts tut“. Clemens Beck vom Doktoranden-Rad hielt gegen, „es geht nicht um Gesinnungspolizei, sondern um Unterstützung eines Terror-Trios“. Er wolle es auch nicht stehen lassen zu sagen, dass es bei der Auftragsvergabe keine Eingriffsmöglichkeiten gebe. Wenn da nur eine 50-prozentige Chance bestehe – warum nicht versuchen?

„Apolitisches Gebiet“

Die Chancen stünden sogar „85 zu 15“, sagte Tobias Birk. Der Jurist befasst sich gerade in seiner Promotion an der Jenaer Uni mit Vergaberecht. Er beschrieb, dass zum Beispiel in zwei Fällen die Nicht-Vergabe wegen Scientology-Verbindungen aufrechterhalten werden konnte – obwohl die Vergabe „apolitisches Gebiet“ sei. Nach Birks Einschätzung könnten gleichwohl rechtsextreme Verstrickungen in die „Ausführungsbedingungen“ eingeflochten werden. Beispiel: „Sie dürfen nicht aus dem NSU-Umfeld kommen“; da sei auch keine rechtsgültige Verurteilung nötig. „Das würde wahrscheinlich ausreichen.“

Betroffener Unternehmer ist erschüttert

Der ins Licht gerückte Jenaer Unternehmer gab sich „erschüttert“, wie er sagte, dass niemand aus dem Kreis der „Vergabe-Initiative“ ihn bislang kontaktiert habe. „Da sind Sie der Erste, der mich dazu anspricht“, erklärte er am Dienstag gegenüber der Redaktion. Dabei trage er nach außen „null politische Ansichten – weder nach rechts noch nach links“. Sein Alltag bestehe aus „Firma und Familie“. Ralf Wohlleben sei „früher ein Freund gewesen, aber nicht auf der politischen Ebene“. Mit Wohllebens Schwester sei er in den Kindergarten gegangen. Was er tatsächlich gemacht habe: Er habe nach der Flucht des NSU aus Jena das zugehörige Auto zurückgeholt – das im Besitz von Ralf Wohllebens Mutter gewesen sei. Und bitte schön, er sei doch von BKA und LKA vernommen worden, habe keine Vorstrafen und ein einwandfreies Führungszeugnis. Und ja, es stimme, dass er noch heute einen Mitarbeiter habe, dem NSU-Unterstützung vorgehalten wurde. „Aber er hat keinerlei Verurteilung.“ Er selbst, sagte der Unternehmer, habe heute „null und nichts zu tun“ mit dem NSU. Er sehe aber seine „Wahnsinnsverantwortung gegenüber den 25 Familien“ seiner Mitarbeiter. Bei der Polizei habe er bislang versucht herauszubekommen, von wem die in der Stadt verteilten Aufkleber mit Hinweisen auf seinen vermeintlichen NSU-Kontext stammen. Bislang ohne Erfolg.