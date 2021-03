Kein Halten mehr am Jenaer Saalbahnhof

Aufgrund von Bauarbeiten der Stadtwerke Jena in der Dornburger Straße werden die Bus-Linie 15 des Jenaer Nahverkehrs sowie die Linien 420, 422 und 431 der JES Verkehrsgesellschaft ab Montag, 15. März, umgeleitet. Richtung Stadtzentrum wird die Haltestelle Saalbahnhof voraussichtlich bis 11. Juni nicht bedient. Die Ersatzhaltestelle befindet sich in der Camburger kurz vor der Kreuzung Nollendorfer Straße.

Aktuelle Informationen zu Fahrplänen an den Haltestellen, in der App MeinJena und im Internet unter www.nahverkehr-jena.de oder www.jes-eisenberg.de. Auskünfte auch am VMT-Servicetelefon unter 0361/19449.