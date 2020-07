Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Ferien in Museum und Bibliothek Camburg

Von Ferienruhe ist in der Bibliothek und im Stadtmuseum von Camburg nichts zu merken. Bibliotheksleiterin Julia Vorontsova und Museumschefin Pauline Lörzer haben einige spannende Veranstaltungen geplant, um der Langeweile keine Chance zu geben.

Es geht los mit einer Lesung am 19. Juli um 15 Uhr im Museum mit Marlis Stiebich. Sie hat ihren Mann, der zu DDR-Zeiten Außenhandelsmitarbeiter bei Carl Zeiss Jena war, als „mitreisende Ehefrau" nach Mexiko begleitet. In einem Buch hat sie ihre Erinnerungen niedergeschrieben, die Zuhörer können ihren Aufbruch in eine unbekannte Welt, ihre Hoffnungen, Erwartungen und was davon Realität wurde, miterleben.

Am 14. August werden die jungen Leser in die Stadtbücherei eingeladen, wo sie „Manolito" kennenlernen können. Antje Horn stellt den phantastischen Märchenroman von Friedrich Hechelmann vor, eine moderne Version des Däumlings, der sich der Bedrohung der Natur und des Lebens durch menschliche Herzenskälte und Profitgier entgegen stellt und dafür menschliche Helfer sucht und findet. Zwei Tage später können die älteren Semester im Stadtmuseum eine humorvolle Lesung mit Dagmar Mayer erleben, die behauptet: „Über 60 – Na und?!".

Das literarische Augustprogramm wird in Camburg am 25. August mit der Präsentation einer Broschüre mit Handwerkergeschichten aus Dornburg-Camburg beendet. Die Lebensberichte der in der Region ansässigen Handwerksmeister sind im vergangenen Jahr in drei Erzählsalons im Stadtmuseum Camburg gesammelt worden, die vom Unternehmen Rohnstock Biografien veranstaltet wurden.