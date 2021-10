Keine Jenaer Corona-Infizierter im Krankenhaus

Jena. Trotzdem ist die ITS-Belegung in Thüringen weiter hoch, auch Jena droht Hochstufung in Warnstufe 1.

Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstag keine Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus gemeldet. Allerdings hat es einen Fehler in der Übertragung zum RKI gegeben, weshalb eine Korrektur der tatsächlichen Fallanzahl noch erfolgen muss.

Denn neue Infektionen habe es nach Angaben der Stadt gegeben, betroffen seien die Tal- und die Westschule. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena beträgt 52,4, registriert sind 117 Infektionsfälle. Quarantäneanordnungen gelten für 650 Personen, davon 125 Reiserückkehrende. Keiner der betroffenen Jenaer Corona-Infizierten muss stationär behandelt werden.

Trotzdem liegt die prozentuale Belegung der Intensivstationen in Thüringen mit 4,2 % weiterhin über dem Grenzwert von 3,0. Sollte dies auch am Donnerstag der Fall sein, wird in Jena die Warnrufe 1 erreicht. Über damit verbundene Maßnahmen wird der Krisenstab entscheiden.