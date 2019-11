In der Jenaer Tourist-Information können weiterhin Karten für die Lange Nacht der Wissenschaft erworben werden.

Jena. Für die Lange Nacht der Wissenschaft in Jena ist der Ticketverkauf via Internet beendet worden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Online-Tickets mehr für Jenaer Wissenschaftsnacht

Für die Lange Nacht der Wissenschaft ist der Online-Verkauf von Tickets beendet. Jenakultur und Polizei haben zudem weitere Informationen für den Freitag zusammengestellt.

Die Polizei weist auf erhebliche Verkehrsprobleme und Parkplatzmangel im Stadionumfeld und der Innenstadt hin, die am Freitagabend im Zusammenhang mit dem Fußballspiel und der gleichzeitig stattfindenden Langen Nacht der Wissenschaften zu erwarten sind.

Insofern sei es besonders wichtig, dass einheimische Fans den öffentlichen Nahverkehr bei ihrer Anreise ins Stadion nutzen. Wie immer gelten die Eintrittskarten zum Spiel als Fahrschein. In Kooperation zwischen der Stadt und dem Verein wird es für alle Besucher, die am Freitag mit Zügen anreisen, einen Gratis-Glühwein geben. Dieser wird gegen Vorlage des Zugtickets vor dem Gäste-Einlass und für die einheimischen Fans an den bekannten Getränkecontainern im Stadion ausgeschenkt.

Wegen des zeitgleich stattfindenden Fußballspiels „FC Carl Zeiss Jena vs. Hallescher FC“ möchte Jenakultur allen Besuchern der Langen Nacht der Wissenschaften die Nutzung des ÖPNV nahelegen. Mit dem „LNDW-Ticket“ können Besucher am Veranstaltungstag für 10 Stunden ab 16 Uhr bis um 2 Uhr des Folgetages kostenfrei die Angebote der Jenaer Nahverkehrsgesellschaft nutzen.

Wegen der An- und Abreise der Fußball-Fans kann es in der Zeit zwischen 18 bis 19 Uhr und 21 bis 22 Uhr zu erhöhtem Nutzeraufkommen auf den Straßenbahn-Linien „Stadtzentrum-Stadion-Lobeda“ kommen.

Ab sofort können keine Online-Tickets mehr verkauft werden. In der Jena Tourist-Information können weiterhin vor Ort Karten erworben werden, am Freitag sogar bis 22 Uhr. Darüber hinaus stehen die folgenden Abendkassen zur Verfügung:

Beutenberg Campus (Abbe-Zentrum)

Ernst-Abbe-Hochschule Jena (Haus 2, Haupteingang)

Universitätsklinikum Jena (Lobeda, Haupteingang)

Campus der Friedrich-Schiller-Universität (Ernst-Abbe-Platz)

www.lndw-jena.de