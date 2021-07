Kemenate lädt zum Besuch nach Orlamünde ein

Die Kemenate thront hoch über dem Saaletal bei Orlamünde. Am ersten Sonntag im Monat bietet der Burgverein Führungen an.

Orlamünde. Orlamünder Burgverein veranstaltet wieder Führungen durch den mittelalterlichen Wohnturm

Die Pandemie bremste auch die Mitglieder des Orlamünder Burgvereins aus. Zumindest durften sie in den vergangenen Wochen keine Gäste in ihrem Domizil, der alten Kemenate, begrüßen.

„Doch wir waren nicht untätig, die Pandemiezeit wurde genutzt, um die Ausstellung in der Kemenate zu erweitern und zu ergänzen“, berichtet Vereinsvorsitzende Karin Spange. Neben einer Schulklasse ist nun ein Pestarzt zu sehen. Dazu gibt es Informationen über die Totenlinde sowie den Pestweg in Orlamünde. „Wie wir wissen, gab es ja schon vor Corona Seuchen, die in ganz Europa wüteten. Der Pest etwa ist damals ein Drittel unserer Einwohner zum Opfer gefallen“, berichtet sie. Das und viele weitere Details erfahren Besucher bei der ersten Führung, die die Vereinsmitglieder nun am Sonntag, 4. Juli anbieten. Zwischen 14 und 17 Uhr sind die Ausstellungen in der Kemenate zu besichtigen. Die ist das einzige erhaltene Gebäude der alten Burg Orlamünde.

Schon 1067 gehörte sie zum Besitz des Grafen Otto von Weimar, der gleichzeitig Markgraf von Meißen war. In seiner Regierungszeit dürfte die Kemenate schon vorhanden gewesen sein. Genaues über die Anfangszeit weiß man aber nicht, Aufklärung sollen neue Untersuchungen bringen.

Sonntag, 4. Juli, 14 Uhr, Kemenate