Auch im vergangnen Jahr fand in Jena der Töpfermarkt statt.

Keramiker präsentieren in Jena ihre Handwerkskunst

Jena. Der Jenaer Töpfermarkt lädt zum 26. Mal zum Staunen und Entdecken ein.

Vom 29. bis 30. Juli 2023 verwandelt sich der historische Marktplatz der Lichtstadt erneut in ein beeindruckendes Schaufenster des Töpferhandwerks. Der alljährliche Jenaer Töpfermarkt, der bereits zum 26. Mal stattfindet, verspricht Besuchern einunvergleichliches Erlebnis. Von kunstvollen Vasen und Skulpturen bis hin zu praktischen Haushaltsgegenständen wird eine vielfältige Auswahl an hochwertigen Töpferwaren für jeden Geschmack präsentiert. Die Veranstaltung bietet nicht nur die Möglichkeit, die Werke der Töpfern zu bewundern, sondern auch einen direkten Einblick in die Techniken und Erfahrungen der Künstler:innen zu erhalten.

Traditionelle Keramik, stilvolle Dekorationen, Schmuck und andere kreative Arbeitenkönnen auf dem Markt entdeckt werden. Mit unterschiedlichen Modellier- und Brenntechniken entstehen an jeder Ecke beeindruckende Unikate, die die Besuchern begeistern werden.

Einige Künstler und Künstlerinnen laden zudem aktiv zum Gespräch ein und teilen ihre Leidenschaft für ihr Handwerk. Das Interesse am Jenaer Töpfermarkt ist groß. Mit etwa 100 eingegangenen Bewerbungen und etwa 60 möglichen Standplätzen werden ausschließlich Aussteller ausgewählt, die eine hohe Qualität und ein breites Spektrum an Keramikkunst bieten. Neben den Jenaer Keramikern nehmen auch Töpfereien aus ganz Thüringen sowie dem gesamten Bundesgebiet, Ungarn, Belgien, Italien und Frankreich teil.

„Der Jenaer Töpfermarkt zieht jedes Jahr tausende Besucherinnen und Besucher an und feiert die Schönheit und Vielfalt des Töpferhandwerks. Die Veranstaltung fördert die enge Verbindung zwischen Künstlern und Publikum“, betont Marktmeister Oliver Klinke.

Der Jenaer Töpfermarkt ist am Samstag von 8 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei! Weitere Informationen finden Sie unter www.jenakultur.de/maerkte.