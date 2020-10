Die Polizei in Jena sucht Zeugen zu einem Unfall. (Symbolbild)

Jena. Am 1. Oktober wurde ein Kind in Jena angefahren. Da nicht bekannt ist, ob sich das Kind verletzt hat, wird nun nach Zeugen gesucht.

Kind in Jena angefahren - Verletzungen nicht bekannt

Am 1. Oktober kam es gegen 7.30 Uhr zu einem Unfall in der Naumburger Straße in Jena. Hierbei stieß laut der Polizei ein Fahrzeug mit einem etwa sechs Jahre alten Kind zusammen. Ob das Kind bei der Kollision verletzt wurde und wie schwer die möglichen Verletzungen sind, ist bisher noch unbekannt.

Aus diesem Grund werden die beiden Personen gebeten, die mit dem Kind unterwegs gewesen sind und auch gemeinsam die Unfallstelle verlassen haben, sich bei der Polizei in Jena zu melden. Auch weitere Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und Angaben zum Unfallhergang machen können, möchten sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzten. Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641810.