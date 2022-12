Weihnachtsmann Michael Streipart an dem Wunschzettelkasten auf dem Weihnachtsmarkt in Kahla.

Kinder können ihre Wunschzettel beim Weihnachtsmarkt in Kahla abgeben

Kahla. Kahlaer Kinder können ihre Wunschzettel direkt beim Weihnachtsmann abgeben. Auch eine Antwort sollen sie bekommen.

Weihnachtsmann Michael Streipart nimmt beim Weihnachtsmarkt in Kahla am Sonntag die Wunschzettel von Kindern an einem eigens eingerichteten Briefkasten entgegen.

Organisiert hat die Aktion der Verein „Purzelbude“, um Kindern aus der Region eine persönliche Abgabe des Wunschzettels zu ermöglichen. Start der Aktion ist am Sonntag um 17 Uhr. Anwesend werden auch kostümierte Elfen, Engel und Schneeflocken sein, die gemeinsam mit den Kindern tanzen wollen, sagt Claudia Seibel.

Der Verein „Purzelbude“ will die Wunschzettel übrigens individuell beantworten – deswegen sollte nicht vergessen werden, die eigene Adresse darauf zu schreiben.

Der Kahlaer Weihnachtsmarkt findet am Sonntag von 14 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz statt. Zudem wird ab 11 Uhr zu einem festlichen Essen in das Stadtmuseum eingeladen.