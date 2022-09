Kinderfest am Jenaer Rähmen: Hier dreht sich das Karussell

Jena. Aufmerksamkeit für einen bislang wenig beachteten Platz Jenas

Sie haben sich zum Kindertagsfest den beliebtesten Act gesichert. Am 20. September wird der Kaosclown am Rähmen in Jena die Großen und Kleinen Gäste zum Staunen bringen. Das Kinderfest am Rähmen soll zu einer neuen Tradition in Jena werden und einen bisher noch wenig genutzten zentralen Platz in Jenas Innenstadt beleben. Erst vor einigen Jahren war der etwas versteckte Platz am Rähmen neu hergerichtet worden. Nun also soll hier zum Kindertag gefeiert werden. „Wir wollen natürlich dem Kindertagsfest im Paradiespark keine Konkurrenz machen, sondern das Angebot einfach noch etwas erweitern“, sagt die Ortsteilbürgermeisterin von Jena-Zentrum, Kathleen Lützkendorf. Der Ortsteilrat hat das Fest gemeinsam mit Jenawohnen organisiert und klassische Kinder-Highlights geplant: Das Holzkarussell, das bereits beim Damenviertelfest immer großen Anklang findet, soll sich drehen, das Umsonsthaus, das seit nicht allzu langer Zeit am Rähmen seinen neuen Sitz hat, wird eine Bastelstraße anbieten, und die Feuerwehr-Jena-Mitte wird vor Ort sein. Jenawohnen-Sprecher Gunnar Poschmann wird beim Kinderfest als DJ zu erleben sein.

Kinderfest am Rähmen, Dienstag, 20. September, 11 bis 17 Uhr