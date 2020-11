Kindergarten und Schule in Jena geschlossen

Ein Rekord, über den sich niemand freut: 29 neue Infektionen mit Covid-19 meldet der Fachdienst Gesundheit für die vergangenen 24 Stunden. Das sei die höchste Zahl an Neuinfizierten seit Beginn der Pandemie in Jena, sagt Stefanie Braune, die die Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus leitet. Die Inzidenz der vergangenen sieben Tage liegt in Jena nunmehr bei 79,4. Das heißt, in den vergangenen sieben Tagen wurden vor Ort 79,4 Coronavirus-Ansteckungen je 100.000 Einwohner gemeldet. Am Freitag wurden zudem mehrere Corona-Fälle im Hospiz gemeldet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Acht Personen konnten als genesen eingestuft werden. Aktuell befinden sich 783 in Quarantäne. Das sind durch die Vielzahl der Cluster und der zahlreichen Kontaktpersonen 200 mehr als in der vergangenen Woche.

Grafik mit den bestätigten Covid-19-Infektionsfällen in Jena. Die Aufschlüsselung nach Altersgruppen zeigt, wen die Infektion derzeit besonders stark betrifft. Foto: Michael Böhme







Die Statistik vom Donnerstagabend:

Anzahl aktiver Fälle: 144

davon in den vergangenen

24 Stunden: 29

davon stationär: 8

schwere Verläufe: 3

Infizierungen der vergangenen

sieben Tage: 86

Sieben-Tage-Inzidenz

für Jena: 79,4

Infizierte insgesamt

seit dem 14. März: 525

Gestorbene insgesamt: 4

Genesene insgesamt: 377

davon in den vergangenen

24 Stunden: 8

Personen in Quarantäne (Stand 12. November): 783

Nach Angaben des Rathauses gebe es mehrere Infektionscluster: Darunter seien auch Fälle an Schulen und Kindertagesstätten. Weil das Infektionsgeschehen nicht klar nachvollzogen werden könne, hätten die freie Ganztagsgrundschule „SteinMalEins“ in Altlobeda sowie der Kindergarten Schwabenhaus schließen müssen. Für alle Kinder und Pädagogen wurde eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Träger beider Einrichtungen ist der Verein Querwege. Weiterhin sind einzelne Klassen der folgenden Einrichtungen in Quarantäne. Hier konnten die Kontakte eingegrenzt werden, so dass der restliche Schulbetrieb normal weiterlaufen kann:

Schillerschule: eine bestätigte Infektion; mehrere Personen in Quarantäne bis auf Weiteres.

Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Göschwitz: eine bestätigte Infektion; Quarantäne bis voraussichtlich 23. November.

Reichweingymnasium: eine bestätigte Infektion; mehrere Personen in Quarantäne bis auf Weiteres.

Saaletalschule: eine bestätigte Infektion; mehrere Personen in Quarantäne bis voraussichtlich 23. November.

Angesichts einer Vielzahl von neuen Fällen könne es nach Angaben des Rathauses zu Verzögerungen kommen, bis Kontaktpersonen eine offizielle Information und gegebenenfalls auch eine Quarantäneanordnung erhalten. In diesem Zusammenhang bittet das Gesundheitsamt um Unterstützung: Sollten Personen positiv auf Covid-19 getestet worden sein, dann sollten diese Personen auch direkt ihre Kontaktpersonen informieren. Diesen Kontaktpersonen sollten sich unbedingt schon eigenverantwortlich absondern und weitere Kontakte vermeiden, bis sie eine offizielle Information des Gesundheitsamts erhalten haben. Nur so kann vermieden werden, dass zwischenzeitlich weitere Personen infiziert werden.

Am Freitag wurden zudem mehrere Coronafälle gemeldet, die im Hospiz Jena aufgetreten sind. „Die Stadt Jena und die Hospiz-Leitung arbeiten eng zusammen, um notwendige Schutzmaßnahmen für Patienten und Pflegekräfte zu unternehmen“, heiß es aus dem Rathaus. Für Besucher von Angehörigen gilt seit Freitag ein Besuchsverbot. Kontaktpersonen, die in den vergangenen Wochen im Hospiz waren, werden durch die Hospiz-Leitung sowie den Fachdienst Gesundheit angesprochen.

