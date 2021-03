Kinderhilfestiftung Jena hat einen neuen Vorsitzenden

Jena. Kinderhilfestiftung-Gründer Felix Zintl hat die Führung des Vereins in die Hände von Kinderklinikdirektor James F. Beck gelegt.

Mit einer Geburtstagsfeier hatte es im Oktober aufgrund der Pandemie nicht geklappt. Mit dem Fest sollte das 30-jährige Bestehen der Kinderhilfestiftung Jena gefeiert werden, ein Wohltätigkeitsverein, der 1991 von dem Jenaer Kinderarzt Professor Felix Zintl gegründet und von ihm bis Jahresende 2020 geführt wurde. Nachdem Zintl anlässlich seines 80. Geburtstages den Vorsitz abgab, wählte der Vorstand nun Professor James Beck zu seinem Nachfolger.

Beck ist wie sein Vorgänger Zintl Kinderarzt und bereits im 14. Jahr Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Jena. Beck hebt die Verdienste von Zintl hervor. Die Kinderhilfe habe in 30 Jahren über sechs Millionen Euro an Spenden zusammengetragen, die der Versorgung vor allem krebskranker Kinder zugute kamen.

Beck wolle Zintls Werk fortsetzen: „Die Hauptziele der Kinderhilfestiftung bleiben unverändert, die medizinische und psychosoziale Versorgung sowie das Lebensumfeld von schwer kranken Kindern immer weiter zu verbessern, was unter dem immensen Kostendruck im Gesundheitswesen, unter dem insbesondere die Versorgung von Kindern leidet, immer wichtiger wird.“

Zusammen mit Zintl hat auch der ehemalige Landrat des Saale-Holzland-Kreises, Jürgen Mascher, den Vorstand verlassen. Er und Zintl bleiben aber Mitglieder des Vereins. Neu in den Vorstand wurde Jesko Bauersachs gewählt. Der gebürtige Jenenser ist Geschäftsführer des Autohauses Auto-Scholz Jena.