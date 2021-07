Kindersprachbrücke teilt Vorstandsarbeit auf

Jena. Kathleen Lützkendorf gab Staffelstab nach 19 Jahren weiter an drei Nachfolger

Nach 19 Jahren hat die Gründerin und ehrenamtliche Vorständin der Kindersprachbrücke Jena, Kathleen Lützkendorf, im Zuge der Neuwahl des Vorstands den Staffelstab übergeben. Die Mitgliederversammlung wählte Anshelika Muchina, Ahmad Hilal und Christina Richter in das neue Aufsichtsgremium. Als Beisitzerinnen verstärken Frauke Peisker, Henriette Jarke und Katrin Uhlig das Team. Die Mitgliederversammlung ernannte Kathleen Lützkendorf zum ersten Ehrenmitglied des Vereins.

Die Kindersprachbrücke startete 2002, nachdem Kathleen Lützkendorf als Studentin ein Praktikum an der Grundschule an der Saale absolvierte und dort die Schicksale von zugewanderten Kindern wahrnahm. Daraufhin mobilisierte sie weitere Studierende aus beiden Hochschulen Jenas und legte somit den Grundstein für den Verein, der mit seiner Arbeit einen Beitrag zur Teilhabegerechtigkeit und Inklusion von rund 5000 Kindern, Jugendlichen und Eltern aber auch Fachkräften in Kindergärten und Schulen leistet. Die Mitgliederversammlung beschloss außerdem eine neue Struktur für den Verein. Die bisherigen Vorstände werden nach Eintragung der Satzungsänderung in einen Aufsichtsrat überführt. Die Leitung des Vereins wird einem geschäftsführenden Vorstand übertragen, der heute bereits angestellt im Verein tätig ist.