Konfirmanden wie Philipp (rechts) und Emilian aus dem Pfarrbereich Dorndorf-Steudnitz backen „Brot für die Welt" in der „Hofbäckerei Schlösserblick“ in Dorndorf – das kommt super an. So nahm Mario Engelstädter (links) gleich neun Dorndorfer Kirchenkrusten mit nach Eckolstädt für Freunde und Familie.