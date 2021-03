In Jena hat das Maß freier Kindergartenplätze zuletzt deutlich zugenommen.

Jena. Wie geht das zusammen im Fall des „Oelste“-Projekts in Jena-Zwätzen? Mehr Plätze für Auswärtige möglich

Kita-Bau und Geburten-Rückgang in Jena

Sonnenklar ist es also doch nicht. Im Kindertagesstättenbedarfsplan 2020/2021 ankert der Stadtratsbeschluss, dem neuen Zwätzener Wohngebiet „Oelste“ einen Kindergarten mit 90 Plätzen beizugeben. Aber: Der Bedarfsplan 2020/2021 sei von behinderten Abläufen her „ein bisschen ein Corona-Opfer“, wie Sozialdezernent Eberhard Hertzsch (parteilos) sagt: Erst innerhalb der nächsten Wochen liege der Plan dem Stadtrat als Beschlussantrag vor. Derweil spitzt der längst vorangetriebene Bedarfsplan 2021/2022 ein Problem sogar noch zu, wie Jugendhilfeplanerin Nicole Warthemann erläutert: Im Plan 2020/2021 war das 2019 gemessene Vorjahresvergleichs-Minus von 80 Kindern der Altersgruppe „bis 6,5“ eingepreist. Für 2020 und somit für die Planung 2021/2022 haben die Statistiker gar ein Minus von 280 ermittelt. „Auf der sachlichen Ebene ist das widersinnig“, sagt Nicole Warthemann. Heißt: Ist ein neuer Kindergarten bei weiter sinkender Geburtenzahl zu rechtfertigen? Aktuell werden in Jena knapp 6000 Plätze für die Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe „bis 6,5“ genutzt und knapp 6100 Plätze vorgehalten.