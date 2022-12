Kläranlage Zimmern in Betrieb genommen

Zimmern. Die neue Kläranlage in Zimmern ist am Dienstag eingeweiht worden. Künftig soll hier das Abwasser von 300 Menschen behandelt werden.

Die neue Kläranlage in Zimmern ist nach rund acht Monaten Bauzeit am Dienstagmittag offiziell freigegeben worden. Der Zweckverband Jenawasser hatte in einer Tallage an der Dorfstraße circa 1,5 Millionen Euro investiert, um mit der neuen Anlage künftig die Abwässer von etwa 300 Menschen aus Zimmern und Hainichen mechanisch, biologisch und chemisch reinigen zu können. Profitieren soll davon vor allem der Röderbach, in den bislang Schadstoffe gelangten.

Jürgen Hofmann, der Verbandsvorsitzende von Jenawasser, sprach von einem „wunderbaren Gefühl“, das er mit der pünktlichen Freigabe der Kläranlage verbindet. Schließlich sei der Bau anspruchsvoll gewesen, befindet sich die Kläranlage doch in einem Landschaftsschutzgebiet, weswegen mit möglichst wenig Flächenverbrauch gebaut werden musste. Zudem verläuft über der Anlage eine Hochspannungsstromleitung, die das Einheben des Klärbeckens per Großkran zu einer besonderen Herausforderung machte. Für einen halben Tag wurde Zimmern damals über Notstromaggregate mit Energie versorgt.

Bürgermeisterin ist zufrieden

Marion Claus (parteilos), die Bürgermeisterin der Gemeinde Zimmern, zeigte sich am Dienstag mit der neuen Kläranlage sehr zufrieden. „Das ist für uns die beste Lösung, und als es einmal losging, war die Kläranlage echt flott gebaut“, sagte Claus. Für die Menschen in Zimmern sei es schön, dass das bisherige Mischwassersystem beibehalten wurde und „nicht das ganze Dorf für neue Leitungen aufgemacht werden musste.“ Die Zusammenarbeit mit Jenawasser und den Stadtwerken Jena-Pößneck sei „harmonisch“ verlaufen.

Blick in das Klärbecken Foto: Marcus Voigt

Ebenso kann Claus mit den „vergleichsweise moderaten“ Anschlussgebühren gut leben. Nun sollen nach und nach die privaten Klärgruben in Zimmern stillgelegt und der Anschluss an die zentrale Kläranlage hergestellt werden. Wie Robert Köllner, Bereichsleiter Abwasser bei den Stadtwerken, sagte, ist dafür circa ein Jahr angesetzt. Im Gespräch wolle man mit den Einwohnerinnen und Einwohnern die jeweils beste Lösung finden.

Für den Bürgermeister der benachbarten Gemeinde Hainichen, Dennis Graen (parteilos), war die Einweihung der Kläranlage in Zimmern indes eine symbolträchtige Zwischenetappe für das Wasser-Großprojekt, mit dem sich die Gemeinde bereits seit diesem Jahr befasst. Seit Juni lässt Jenawasser dort in einem ersten Bauabschnitt Trinkwasserleitungen, Mischwasserkanäle und Hausanschlüsse verlegen. 2023 soll der zweite Bauabschnitt folgen und ein Jahr später der Anschluss an die nun in Betrieb genommene Kläranlage in Zimmern hergestellt werden. Das ebenfalls zur Gemeinde Hainichen gehörende Stiebritz soll hingegen an die Kläranlage in Jena-Zwätzen angeschlossen werden.

Auf Wachstum vorbereitet

Robert Köllner versicherte Marion Claus und Dennis Graen abschließend, dass die neue Kläranlage etwas mehr Kapazität bietet als für die Abwässer von 300 Menschen. Auf ein Wachstum von Zimmern und Hainichen sei Jenawasser also vorbereitet.

Die Freigabe der Kläranlage Zimmern sei schließlich als ein weiterer Schritt von Jenawasser zum Ziel anzusehen, im Verbandsgebiet insgesamt 98 Prozent der Menschen an zentrale Kläranlagen anzuschließen. Derzeit stehe man bei 94 Prozent. Weitere Bauprojekte sollen deshalb folgen.