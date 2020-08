Klangvolles Erwachen aus dem Jenaer Kultur-Lockdown

Sie war ein Zeichen des Neubeginns nach all den abgeblasenen Konzerten: die Reihe der Sommer-Garten-Konzerte auf dem Johannisfriedhof. Nun klingt sie mit dem 9. Konzert am morgigen Freitag aus. Zum Abschluss tritt das Pici-Old-Time-Jazz-Quartett auf. Gunnar Besen (Trompete), Dirk Wasmund (Sopransaxophon), Martin Marczinkes (Tuba) und Daniel Siegmund (Banjo) spielen ab 19 Uhr Old-Time-Jazz mit großer musikalischer Vielfalt. Der Eintritt ist wieder frei, es wird um Spenden gebeten.

Doch keine Angst, es bleibt nicht bei diesem Konzert. Ralf Kleist, der die gesamte Reihe organisierte, hat bereits Neues geplant. „Es ist trotz der Hygiene-Auflagen vieles möglich, was noch nicht genutzt wird", sagt er zur derzeit unbefriedigenden Lage des Jenaer Kulturlebens. Es werde Zeit, dass wieder mehr passiere, vor allem in der kleinen Form. So wird er ab kommenden Sonntag auch wieder die von ihm betreute Kulturkirche in Löbstedt öffnen. Das heißt, das Eröffnungskonzert wird vor der Kirche stattfinden. Um 16 Uhr hat sich dort die Band „Hüsch“ mit deutscher Folkmusik angesagt.

Da auch das Festival „Liederfrühling" Corona zum Opfer gefallen war, bemüht sich Ralf Kleist um Ersatz. „So machen wir eine Art Lieder-Herbst", sagt er und hat dafür einige echte Konzertkracher nach Jena holen können. Dazu zählt der Open-Air-Auftritt des deutschlandweit viel gerühmten Revival-Duos „Simon & Garfunkel" am Sonntag, 5. September, 20 Uhr, auf dem Gelände des Instituts für Landwirtschaft in der Naumburger Straße. Bereits am Abend zuvor gibt es an gleicher Stelle Irish Folk mit dem Duo „An Beal Bocht".

Ein paar Wochen später ist Oper angesagt. Der aus Jena stammende Opernsänger Ulf Dirk Mädler singt, begleitet am Flügel, am 21. Oktober in der Stadtkirche Opernarien. Ebenfalls in der Stadtkirche wird es am 23. Oktober vertonte Literatur geben. „Der Club der toten Dichter" mit Katharina Franck bietet ein Programm rund um Theodor Fontane.

Für Fans des viel zu früh verstorbenen Liedermachers Gerhard Gundermann gibt es einen Leckerbissen am 24. Oktober in der Stadtkirche. Dann spielt seine ehemalige Band „Die Seilschaft" all seine Songs. In Aussicht steht auch noch ein Konzert mit Thomas Rühmann und Band. Das werde aber erst im neuen Jahr, sagt Kleist.

Tickets für die Konzerte (außer morgen) in der Tourist-Info