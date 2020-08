Klangwelt-Schule Jena ins neue Orchesterjahr gestartet

Einen musikalischen Weckruf startete die Orchesterschule Klangwelt des Blasmusikvereins Carl Zeiss Jena am Wochenende in Lobeda. Nach einem feingeschliffenen Hygienekonzept, abgestimmt mit dem Jenaer Gesundheitsamt, stießen wieder rund 60 Brass-Musiker jeden Alters in ihr Blechblasinstrument oder wirbelten auf den Trommeln.

Der Workshop war zugleich Auftakt für das neue Orchesterschuljahr. Die vereinsgetragene Musikschule für Blechbläser und Schlagwerker hat alle Voraussetzungen geschaffen, um wieder Kinder und Jugendliche im Einzelunterricht auszubilden. Interessierte Kinder und Jugendliche können sich unkompliziert anmelden und mit dem Unterricht noch im September starten.

Anmeldung: weber-bmvczj@kabelmail.de oder Telefon 03641/57 93 38