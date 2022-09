Klatsch-Ecke: Gesammelt und aufgespießt

Über Musik und andere Sprachformen

Ein Ärzte-Fan, der Ärzten ade sagte

Es ist schon ein Weilchen her, da war Jenas Citymanagerin Kati Fischer-Haasis bei der Marktfeierei zu sehen und outete sich mit einem Shirt, auf dem „Sweet Gwendoline“ abgedruckt war, als Fan der „Ärzte“. Gwendoline ist so etwas wie das Maskottchen der Band.

Vor ihrem Start als Citymanagerin war Kati Fischer-Haasis Vorstandsreferentin am Universitätsklinikum. Doch von diesen Ärzten hat sie sich letztlich verabschiedet, um Citymanagerin zu werden. Ärzte sind eben nicht gleich Ärzte. Ein Gwendoline-Shirt hätte auch sicher nicht zur typischen Berufsbekleidung einer Vorstandsreferentin gepasst, als Citymanagerin dagegen spricht es für sich, wenn man musikalische Vorlieben zeigt – schließlich geht es um die Belebung der Stadt, und Musik belebt immer. Leider ächzt die Veranstaltungsbranche aller Orten. Konzerte bleiben schlecht besucht oder werden aufgrund der schlechten Vorverkaufszahlen gleich abgesagt. Die Branche braucht viele Ärzte zur Wiederbelebung. In dem Fall kann jeder Arzt sein, es reicht schon, tanzen zu gehen.

Stadtrat erlebbar für Gehörlose

„Es hat großen Spaß gemacht.“ So kommentierte Caroline Barth auf Anfrage den jüngsten Stadtratsabend. Sie und ihre Gebärdensprachdolmetscherin-Kollegin Jana Hayn hatten erstmals via Jena-TV-Livestream der gehörlosen Zuschauerschaft die Teilhabe am monatlichen kommunalpolitischen Höhepunkt ermöglicht. Über viereinhalb Stunden wechselten sich die beiden Frauen alle zehn Minuten ab. Und unglaublich – selbst bei komplizierten Verwaltungsbegriffen waren Mimik und Hände in Hochbetrieb. „Wir waren sehr gut vorbereitet; wir hatten keine Hänger“, sagte Caroline Barth. Es habe vorab viele Gespräche und viel Lesestoff gegeben. Für beide sei das „mal was ganz anderes“ gewesen. Mit der Stadt haben Caroline Barth und Jana Hayn einen einjährigen Vertrag abgeschlossen.