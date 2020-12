Klein Lotte bekam Namen der einzigartigen Uroma

Jetzt ist es endgültig raus, warum Marion Schmidt im Sommer ihr Amt als Fußball-Trainerin beim SV 08 Rothenstein abgegeben hatte. Am Dienstagmorgen ist die 39-Jährige zum zweiten Mal Mutter geworden. Tochter Lotte erblickte um 8.38 Uhr im Kreißsaal des Jenaer Universitätsklinikums das Licht der Welt. Lotte wog 2755 Gramm und war 49 Zentimeter groß.

Bei der Geburt mit dabei war Marions Freund und Lottes Vater, Jan Rücknagel. „Das war für mich sehr wichtig. Eine Geburt ist ja eine Ausnahmesituation, die man zusammen besser durchlebt“, sagte die stolze Mutter. Dass auch über Jans Gesicht Tränen vor Glück kullerten, hatten die Schwestern schon vor der Entbindung angekündigt. „Sie sagten zu mir im Spaß, dass wir in diesem Moment jeden Mann zum Weinen bekommen.“

So war es auch. Marion Schmidt und Jan Rücknagel kennen sich vom Fußball. Vor anderthalb Jahren hat es zwischen beiden gefunkt. Dass sie damals die Cheftrainerin in Rothenstein war und Jan ihr Co-Trainer, ist sicher keine ganz so alltägliche Konstellation. „Als es offiziell war, dass wir ein Paar sind, haben wir das natürlich der Mannschaft mitgeteilt“, sagte Marion Schmidt. Auf dem Platz oder beim Training spielte die private Situation keine Rolle. „Das wollten wir beide nicht. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist das Private, das andere war der Fußball. Ich denke, mit der Regelung sind wir gut gefahren.“

Die schönste Nebensache der Welt ist seit März, seit Beginn der Corona-Pandemie, etwas in den Hintergrund gerückt im Einfamilienhaus der Familie Schmidt/Rücknagel in Zeutsch, zwischen Uhlstädt und Orlamünde gelegen. „Jan ist weiterhin Co-Trainer an der Seite von Jürgen Walther, der das Traineramt von mir übernahm. Ich habe mich etwas zurückgezogen. Als klar war, ich werde zum zweiten Mal Mutter, hatten wir beide sowieso andere Gesprächsthemen“, sagte die 39-Jährige.

Die kleine Familie, zu der auch der zehn Jahre alte Michel gehört, den Marion Schmidt in die Beziehung mitbrachte, fühlt sich wohl in Zeutsch. „Zeutsch ist ein kleiner Ort. Da gibt es keine Hektik. Da können die Kinder noch auf der Straße oder hinterm Haus unbeschwert herumtoben.“ Das Umfeld stimmt: Die Nachbarn in Zeutsch sind Marions Eltern.

Um ein Haar wäre Lotte ein Christkind geworden. „Eigentlich war für sie der 24. Dezember errechnet worden. Jetzt ist es der 22. geworden. Das ist nicht schlimm. Das Wichtigste ist, sie ist gesund.“

Mit dem Vornamen Lotte wollte Marion Schmidt eine ihrer Omas in Erinnerung behalten. „Oma Lotte hat mir viel beigebracht. Sie war eine einzigartige Oma. Leider lebt sie nicht mehr.“

Die Zahl der Geburten im Jenaer Klinikum ist mit Stand vom 23. Dezember auf 1487 gewachsen. Zum gleichen Zeitpunkt 2019 waren es 1414.