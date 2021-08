Kleine Steine, große Modelle in Jena

Lego-Landschaften in der Goethe Galerie: „Die ganze Welt in kleinen Steinen“. Franziska und Ylva (beide 8) haben sich in den Dino verguckt.

Jena. Lego-Ausstellung in de Goethe Galerie Jena

Fast jedes Kind hat sie zuhause, die bunten Noppensteine. Bis zum 4. September kann man in der Neuen Mitte bestaunen, was man aus Lego alles machen kann: Großmodelle und Lego-Landschaften werden in der Ausstellung „Die ganze Welt in kleinen Steinen“ gezeigt. Über drei Meter hoch ist beispielsweise das Modell der amerikanischen Rakete Saturn V. Der Nachbau besteht aus 43.000 Teilen, die Bauzeit betrug 48 Tage. Franziska und Ylva fanden dagegen den Dino im Ei besonders putzig.

Die Ausstellung kann von montags bis samstags während der normalen Öffnungszeiten besucht werden.