Kleine Ursachen, mehrere Einsätze: Feuerwehr Jena am Samstag gefordert

Jena. Gleich vier Freiwillige Feuerwehren und die Berufsfeuerwehr waren am Sonnabendnachmittag in Jena im Einsatz. Darum schrillten die Sirenen.

Die Jenaer Feuerwehr musste am Samstagnachmittag gegen 18.10 Uhr in die Dornburger Straße ausrücken – die Sirenen schrillten in mehreren Stadtteilen. Der Einsatz war aber schnell beendet. Die Bewohner hatten sich nicht an eine Grundregel gehalten, weshalb eine Kontrolle durch die Feuerwehr nötig wurde.