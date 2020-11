Kleine weihnachtliche Freuden für Heimbewohner in Jena

JDie verschärften Kontaktbeschränkungen in Coronazeiten machen es den Bewohnern der Seniorenheime nicht einfach. Deshalb schlägt die Bürgerstiftung Jena vor, diesen Menschen zu zeigen, dass sie nicht allein sind, dass andere an sie denken. Das könne man auch auf das Obdachlosenheim erweitern. Am besten über kleine selbst gebastelte Geschenke, sagt Heidi Scheller, Leiterin der Freiwilligenagentur der Bürgerstiftung.

Sie denkt an allerlei Dekorationen für die Vorweihnachtszeit. Mit denen könnten die privaten Zimmer in den Heimen geschmückt werden. Zum Beispiel Weihnachtsterne in verschiedenen Größen, Formen und Farben oder auch kleine gebastelte Tiere und Adventsgestecke und was es sonst noch zum Schmücken gibt. Ebenso sind gestaltete Kerzen, gemalte Bilder, kleine Geschichten oder Gedichte, Weihnachtskarten u.a. denkbar.

Aber auch praktische Dinge wie genähte Knie- und Schultertücher und gestrickte Strümpfe wären prima, weil Seniorenheime aufgrund von Corona dazu angehalten sind, Wohn- und Aufenthaltsräume regelmäßig zu lüften. Damit sich die Bewohner dabei nicht erkälten, werden dringend Kniedecken und Schultertücher benötigt. Dabei spekuliert Heidi Scheller auch ein wenig darauf, dass in den Coronazeiten in vielen Familien wieder mehr gebastelt, genäht, gestrickt oder auch gehäkelt wird.

Damit diese kleinen Spenden nun möglichst bald zu den Senioren oder auch Obdachlosen kommen, sollten sie bis zum 11. Dezember bei der Bürgerstiftung in der Unterlauengasse 3 abgegeben werden. Man muss dort klingeln. Dann kommt sofort jemand und nimmt gern die gespendeten Weihnachtsüberraschungen entgegen.

Übrigens gibt es auf der Internetseite der Bürgerstiftung auch Anregungen zum Basteln, unter anderem für Weihnachtssterne aus Butterbrotpapier.

Infos: www.buergerstiftung-jena.de