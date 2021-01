Klimaschutzstiftung prämiert Ideen für saubere Zukunft

Jena. Bis zu 20.000 Euro will die Klimaschutzstiftung Jena-Thüringen 2021 über den Wettbewerb in Thüringer Projekte investieren.

Gute Ideen für eine saubere Zukunft belohnt die Klimaschutzstiftung Jena-Thüringen auch in diesem Jahr finanziell. Die Stiftung der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck ruft Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen wie Schulen, Forschungseinrichtungen oder Vereine in Thüringen dazu auf, am Wettbewerb zu nachhaltigen Klimaschutz-Ideen teilzunehmen. Ideengeber können mit bis zu 5000 Euro unterstützt werden. Bis zu 20.000 Euro will die Stiftung 2021 über den Wettbewerb in Klimaschutzprojekte investieren.

„Besonders interessieren uns innovative Ansätze zu erneuerbaren Energien und intelligentem Energieeinsatz, die lokal in Thüringen initiiert werden und eine möglichst hohe Breitenwirkung haben", sagt Stiftungsvorsitzender Matthias Stüwe. Im Jahresverlauf 2020 hatten sich sechs Thüringer Projekte aus Jena, dem Saale-Holzland-Kreis, dem Ilm-Kreis und Südthüringen mit regionalen Klimaschutz-Ideen um Stiftungsgelder beworben. Sie erhielten eine Unterstützung von insgesamt 13.000 Euro. Die Bandbreite der prämierten Projekte reichte von Elektromobilität über Solarenergie bis hin zu Bildungsangeboten für Schüler, Erwachsene und Unternehmen.

Eine "Blaue Libelle" für herausragende Ideen

Interessierte Institutionen sind aufgerufen, ihre Klimaschutz-Idee in Konzeptform bei der Stiftung einzureichen. Voraussetzung ist, dass die angedachten Projekte noch nicht begonnen oder zumindest nicht abgeschlossen wurden. Als Kriterien für die Förderfähigkeit zählen der Beitrag zum Klimaschutz, die Breitenwirksamkeit, der Innovationsgehalt, die Umsetzungswahrscheinlichkeit und die Plausibilität und Qualität der Antragsunterlagen. Neben der finanziellen Unterstützung können besonders herausragende Projekte mit dem Klimaschutzpreis „Blaue Libelle“ ausgezeichnet werden.

Die Klimaschutzstiftung Jena-Thüringen wurde im Jahr 2004 von den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck gegründet. Das Stiftungsziel „Schutz der Umwelt zum Zwecke des Klimaschutzes“ wird seitdem durch die Förderung konkreter Projekte vorangetrieben.

Weitere Informationen: www.klimastiftung-thueringen.de