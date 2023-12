Die Werbung des Klinikums an der Rückseite des Bismarckbrunnens.

Jena Thomas Beier über Personalwerbung am Jenaer Weihnachtsmarkt

Das Gesundheitswesen hat es besonders schwer, Fachkräfte zu finden. Ein großes Werbebanner zielt am Jenaer Markt jetzt auf Weihnachtsmarktbesucher als künftige Mitarbeitergruppe. Das Klinikum wirbt für einen verantwortungsvollen Umgang mit Glühwein. „Denn es gibt bessere Wege ins Klinikum“, heißt es da – zum Beispiel durch einen neuen Job im Klinikum!

In Zeiten wie diesen funktioniert die Preisbremse bei einigen Glühwein-Kunden nämlich nicht mehr, weil es ihnen schlicht egal ist, ob der Becher nun 2,50 Euro kostet (wie teils in Gaststätten am Markt „to go“) oder als Winzerglühwein mit Schuss die 5-Euro-Marke reißt. Letzteres ist kein Selbstzweck der Markthändler, sondern extrem gestiegenen Einkaufs-, Energie-, Personal- und sonstigen Kosten geschuldet.

Sehr bedauert wird in diesem Zusammenhang von Lesern, dass es in der Rathausgasse kurz vor dem Durchgang zum Markt dieses Jahr keinen Grünkohl gibt. Das Gericht hatte bei dem netten Anbieter Kultstatus, aber es fehlen Leute, um das unschlagbar gesunde Gemüse wie auch Champis zuzubereiten. Ersatzweise gibt es, na klar. Glühwein!