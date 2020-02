Klinikum Jena: Ziel ist ein kürzerer Weg zum Buch

Sie ertönen ja immer mal wieder, die Grabgesänge für das Buch. Doch sie verstummen auch stets, wenn die Buchmessen in Leipzig und Frankfurt jedes mal wieder im Sturm genommen werden. Nun aber erreichten unsere Redaktion sorgenvolle Berichte aus dem Universitätsklinikum (UKJ) in Lobeda. Die Patientenbibliothek soll geschlossen werden, hieß es.

Das Buch soll schneller zum Patienten gelangen

„Unser Raum im Erdgeschoss des Klinikums ist leer geräumt, wir haben alle Bücher in Kartons verstauen müssen“, erzählt Renate Matthes. Sie gehört zu den bis zu 20 engagierten Seniorinnen, die ehrenamtlich die Bibliothek betrieben haben. Doch nun habe die Klinikumsleitung entschieden, dass die Einrichtung dicht gemacht werden soll. Vor gut vier Jahren sei es schon einmal so weit gewesen. Damals habe man aber die Schließung gerade noch verhindern können, worüber auch unsere Zeitung berichtete. Nun müsse die Bibliothek wohl endgültig für die Patienten schließen, bringen einige der ehrenamtlichen Frauen ihre Enttäuschung zum Ausdruck.

Sofort angenommen: die neuen Buch-Ausleihen direkt auf den Stationen Foto: UKJ/Rodigast

Doch ganz so schlimm ist es offenbar nicht. Es wurde mit Beginn des neuen Jahres nämlich das Konzept der Patientenbibliothek verändert. Das heißt, statt der bisherigen zentralen Anlaufstelle soll die Ausleihe von Büchern und anderen Medien dezentralisiert werden. Es werde künftig auf jeder einzelnen Station eine eigene Buchausleihe geben, sagt Annett Lott, Pressesprecherin des Uniklinikums.

In der ersten Phase dieser Neuprofilierung sollen rund 20 Stationen einen eigenen Bücherbestand erhalten, der regelmäßig um neue Bücher erweitert werden könne. Gedacht ist auch an vielfältige Leseevents wie Buchvorstellungen, individuelle Buchbesprechungen und Vorlesenachmittage auf den Stationen. Dazu habe man die ehrenamtlich tätigen Frauen herzlich eingeladen.

Hintergrund der Umstrukturierung der Bibliothek ist die Frage: Wie können das Buch oder auch andere Medien besser und schneller zu den Patienten gelangen? Dies sei eine umso brennendere Fragen geworden, seit das neue Klinikum entstanden und schrittweise gewachsen ist. Dessen ist sich Jana Müller-Hipper bewusst. Die Abteilungsleiterin Service und Logistik am UKJ macht einen wichtigen fakt deutlich:

Weite Wege von teilweise fast einem Kilometer

„Uns ist bewusst, dass die Größe unseres Klinikums und damit verbundene weite Wege von teilweise fast einem Kilometer einen Großteil unserer Patienten daran hindern, in die Patientenbibliothek zu gehen. Ziel aller Beteiligten ist es jedoch, das Medienangebot so vielen Patienten wie möglich zugänglich zu machen, das Buch sozusagen zum Patient zu bringen. Daher haben wir seit Mai letzten Jahres in vielen Gesprächen nach Wegen gesucht, wie wir den Lese-Service für unsere Patienten erhöhen können.“

Durch die Präsentation direkt auf den Stationen sei nun auch eine zeitlich uneingeschränkte Verfügbarkeit der Bücher möglich. Während die bisherige zentrale Patientenbibliothek täglich nur an festgeschriebenen sechs Stunden geöffnet gewesen sei, würden die dezentralen Buchbestände den Patienten quasi rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Auch die Versorgung mit Bücherwagen soll wieder angekurbelt werden, die bis ans Krankenbett fahren, um auch schwer kranken Patienten den Medienzugang zu ermöglichen.

Momentan verfügt die Patientenbibliothek des Uniklinikums über rund 6000 Medien – Bücher aller Genres, Hörbücher, Musik-CD, DVD und Spiele. Im Vorjahr seien jedoch in der zentralen Bibliothek monatlich durch Patienten nur etwa 50 Medien ausgeliehen worden. Bei über 52.000 stationären Patienten im Jahr bedeuten diese Zahlen laut Klinikum eine Nutzung von nur 1,15 Prozent.