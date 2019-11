Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klöße essen in Burgschänke weiter nur gegen Eintrittsgeld

Muss man denn wirklich für das Klöße-Essen Eintritt bezahlen? Das strittige Thema Burgschänke sprach zur Mitgliederversammlung des Förderkreises Leuchtenburg Wolfgang Poßögel an, der frisch verabschiedete Vorsitzende. Mitglieder und andere Besucher der Leuchtenburg fragten regelmäßig, ob sich im Bezahlmodell etwas ändern wird. Denn seit dem Umbau der Burganlage für die Porzellanwelten müssen Besucher prinzipiell Eintritt löhnen, selbst wenn sie nur die gastronomische Einrichtung nutzen wollen. Die liegt nämlich mitten auf dem Burggelände und ist nur über die Besucherschranke erreichbar.

Sven-Erik Hitzer holte weit aus, um zu erläutern, warum kein Weg ohne Eintrittsgeld hinein führt. Hitzer besitzt eine Doppelfunktion: Einerseits betreibt er seit der Wende die Burgschänke, ist somit als Unternehmer für deren wirtschaftlichen Fortbestehen verantwortlich. Andererseits ist er Vorstand der Stiftung Leuchtenburg, ein zeitlich anspruchsvolles Ehrenamt, wie er betont, „die Stiftung gehört mir nicht“. Als Vorstand sei er für die Gelder verantwortlich, und in diesem Sinne bestehe kein Interesse an einem ungehinderten Zugang auf die Burganlage. „Das gehört nicht zum Konzept“, sagt er, und so könne auch an einzelnen Gebäude kein Eintritt genommen werden.

Er führt die Festung Königstein in der Sächsischen Schweiz als Beispiel an, deren Restaurant er ebenfalls betreibt. Dort sei es selbstverständlich, dass für das gesamte Gelände Eintritt genommen wird.

Projekt Schrägaufzug geht voran

Was Hitzer nicht konkret anführte, aber impliziert ist: Die Stiftung tilgt seit Jahren Kredite. Vor über zehn Jahren wurde die vom Verfall bedrohte Burg umfassend saniert und ausgebaut, zuletzt entstanden kostenfreie Parkplätze im unteren Bereich. Der ältere Parkplatz liegt in Privathand und ist kostenpflichtig. Auch in Sachen Schrägaufzug zur Burg soll es vorangehen und spätestens in einem Jahr Baustart sein. Trotz Fördergeldern, mit denen Hitzer rechnet, muss die Stiftung einen weiteren Kredit aufnehmen.

„Ich kann Entscheidungen nicht anders treffen und will es auch nicht für die Leuchtenburg“, sagt Hitzer schlussendlich. Mitglieder des Förderkreises erhalten ohnehin kostenfreien Eintritt. Und Besuchern aus der Region rät er zur Jahreskarte für 25 Euro, „wenn einem die Leuchtenburg und die Burgschänke wichtig sind“. Angesichts des geringen Interesses fragt er sich: „Warum sind die Bürger nicht bereit, das zu kaufen?“ Schließlich könne man damit 365 Tage im Jahr nutzen, zum Klößeessen in die Burgschänke zu kommen.

Und Werner Poßögel? Der war zufrieden mit der ausführlichen Erklärung, die er gerne weitertragen will. „Es ist richtig so“.