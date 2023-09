Die Polizei in Jena musste unter anderem wegen einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Männern ausrücken. (Symbolfoto)

Körperliche Auseinandersetzung und Brandstiftung - Polizei-Einsätze in Jena

Jena. Die Polizei in Jena musste unter anderem wegen Brandstiftung und einer körperlichen Auseinandersetzung ausrücken.

E-Scooter unter Alkoholeinfluss gefahren

Am Samstagmorgen kontrollierte die Polizei in der Felsenkellerstraße einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei dem Mann wurde demnach Alkoholgeruch wahrgenommen. Der anschließend durchgeführte Test hatte einen Wert von 1,63 Promille ergeben. Dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und im Klinikum eine Blutentnahme durchgeführt. Der Radfahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gerichtlich verantworten.

Fahrradfahren unter Alkohol

Am Sonntagmorgen war ein Fahrradfahrer im Burgauer Weg von der Polizei kontrolliert worden. Beim dem 38-Jährigen war laut Angaben der Polizei ebenfalls Alkoholgeruch zu riechen. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,77 Promille ergeben. Der 38-Jährige musste daraufhin ins Klinikum zur Blutentnahme. Der Radfahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gerichtlich verantworten.

Sachbeschädigung durch Brandlegung

Eine halbe Stunde später, ebenfalls am Sonntagmorgen, mussten Polizei und Feuerwehr zu einer brennenden Mülltonne in die August-Bebel-Straße ausrücken. Unbekannte hatten sie in Brand gesetzt, wodurch die Tonne komplett niederbrannte. Die Flammen beschädigten eine weitere Mülltonne. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Brand mitbekommen und daraufhin die mehrere Mülltonnen vom Feuer weggezogen. Dadurch wurde ein Ausbreiten der Flammen verhindert. Die Polizei Jena sucht nun Zeugen, welche sich telefonisch unter 03641-811123 melden können.

Zwei gegen einen - Zeugen eilen zur Hilfe

Gegen vier Uhr am Morgen desselben Tages gerieten in der Johannisstraße drei Personen zunächst verbal aneinander. Laut Polizei schlugen dann zwei der Männer (18 und 21 Jahre) gemeinsam auf einen noch Unbekannten ein, solange bis dieser auf dem Boden zum Liegen kam. Im weiteren Verlauf hatte einer der Täter eine Glasflasche genommen und mit dieser mehrfach auf den Rücken des am Boden liegenden Geschädigten geschlagen.

Das alles wurde in der Nähe von Zeugen beobachtet. Sie waren dem Mann auch zur Hilfe geeilt, wodurch sie Schlimmeres verhindern konnten. Dies nutzte der noch Unbekannte und entfernte sich vom Ort des Geschehens. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann zuvor einem seiner Kontrahenten eine Kopfnuss verpasst, woraufhin die Situation schlussendlich eskaliert war. Die genauen Umstände und Hintergründe der Auseinandersetzung sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Jena sucht den Geschädigten und weitere Zeugen zum Sachverhalt - bitte telefonisch unter 03641-811123 melden.

