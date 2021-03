Martin Oschatz ist neuer Professor für die Chemie der Materialien für Energieanwendungen an Uni Jena

Den Ausstoß von Kohlendioxid senken – ist die wohl wichtigste Maßnahme im Kampf gegen die Erderwärmung und damit gegen den Klimawandel. Weniger Kohlendioxid zu emittieren ist eine Lösung, es aufzufangen, wo es ausgestoßen wird, eine andere.

Effiziente und gewinnbringende Möglichkeiten dafür sucht der Chemiker Martin Oschatz an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Hier bekleidet er seit diesem Jahr den Lehrstuhl für Chemie der Materialien für Energieanwendungen. „Wir entwickeln Kohlenstoff-Nanomaterialien, die CO 2 etwa an Industrieanlagen oder direkt aus der Luft herausfiltern können“, erklärt Oschatz. Dafür binden die Wissenschaftler verschiedene Moleküle zu einem makroskopischen Objekt mit einer großen Oberfläche zusammen. „Vereinfacht gesagt gewinnen wir dabei beispielsweise einen Teelöffel schwarzes Pulver, dass die Fläche eines halben Fußballfeldes einnehmen kann“, erklärt der 33-jährige Chemiker. Wenn die Forscher erkundet haben, was an den Grenzflächen des Materials passiert und wie etwa CO 2 andockt, können Materialien für Anwendungen maßgeschneidert werden.