Kommentar: Bitte versuchen Sie es später!

Thomas Beier über gegenteilige Stadtentwicklungen.

Mit den neuen Sonnencremespendern der Stadtverwaltung ist es wie mit Regenschirmen: Nimmt man den Schirm beim Verlassen des Hauses mit, regnet es später bestimmt nicht! Im Falle der öffentlichen Sonnencremestationen setzte unverzüglich der Regen ein, als der erste Spender hing. Nix Sonne!

So ähnlich war das auch bei der Telefonstörung der Stadtverwaltung. Wer die 490 am Dienstag wählte, der hörte die Bandansage: „Ein Gesprächsaufbau ist nicht möglich, bitte versuchen sie es später noch einmal!“ Ganz geschwind wurden von der Verwaltung das Internet mit der Nachricht bestückt, es gibt gerade eine Telefonstörung, wir arbeiten dran. Die Info hatte sich gerade verbreitet, da klappte es wieder mit dem Telefonieren – insofern der Gesprächspartner noch im Büro saß. Es war bereits Nachmittag.

Der Regen traf weite Teile der Bevölkerung jedenfalls völlig unvorbereitet. Busse und Bahnen waren rappelvoll selbst auf kürzester Kurzstrecke. Manche Leute waren so lange nicht mehr im ÖPNV unterwegs, dass sie reflexhaft nach der Maske suchten. Die braucht es aber nicht, auch wenn die Piktogramme in Jena teils immer noch an der Straßenbahntür kleben.