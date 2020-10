Wenn von Bürgerinitiativen die Rede ist, dann denkt man oft an Demos und viel Getöse. Aber es geht auch anders. Bewiesen hat das die Jenaer Bürgerinitiative für den Bau einer neuen Schwimmhalle. Diese Gruppe hat seit gut einem Jahrzehnt eine stille und geschickte Lobbyarbeit für ihr Ziel verfolgt. Beginnend bei der Analyse, wie viel Schwimmfläche eigentlich Jena besitzt, wie das im Vergleich zu anderen Städten aussieht, bis hin zu den Fragen, wie groß eine Schwimmhalle in Jena sein sollte und wo sie stehen könne. Ja, sogar Möglichkeiten der Finanzierung eines solchen Vorhabens recherchierten die Mitglieder der Bürgerinitiative. Sie blieben beharrlich und geduldig, auch als ihr Ansinnen fast chancenlos erschien. Und sie erhielten Schützenhilfe durch das beeindruckende Votum von zwei Drittel der Befragten beim Bürgerhaushalt 2013. So kam es schließlich dazu, dass sich 2018 kein OB-Kandidat mehr traute, nein zu einer neuen Schwimmhalle zu sagen. Eine Bürgerleistung, vor der man nun angesichts der kommenden Halle nur den Hut ziehen und sich freuen kann auf eine Schwimmhalle, die wie Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt sagt, eine Schwimmhalle für ganz Jena sein wird. Auch wenn sie in Lobeda steht – mit direkt davor befindlicher Straßenbahn-Haltestelle.