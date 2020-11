Ampeln sind in der Pandemie schwer in Mode gekommen. Zum Beispiel stand in allen Jenaer Schulen am Montag die „Corona-Ampel“ auf Grün. Das heißt, der Unterricht konnte nach den Herbstferien im „Regelbetrieb“ starten, wobei das Land die Farbe für jede Schule bestimmt und verfeinern kann. Auch ein Grün-Gelb wäre möglich, wie Bildungsminister Helmut Holter zuletzt sagte.

Bei Grün-Gelb wird der „Infektionsschutz geschärft“, was hoffentlich auch in der Schlange vor der Mittagessenausgabe ankommt, wo unbestätigten Gerüchten zufolge die Abstände teils unter einem Meter liegen sollen. Ganz klarer Fall: Ein hungriger Magen studiert nicht gern Hygienekonzepte. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz steht die Ampel für die Stadt Jena weiterhin auf Rot. Der Wert von 50 neuen Fällen pro Woche ist mit 63,8 Fällen pro 100.000 Einwohner überschritten. Läge der Wert wie in weiten Teilen Süd- und Westdeutschlands über 100, dann müsste die Ampel auf Dunkelrot umspringen, was noch einmal kritischer wäre, als es die ernste Lage sowieso schon ist. Nicht verwirren sollte uns, dass auf der Karte des Robert-Koch-Institutes die Stadt Jena weiter gelb leuchtete. Das ist eine Art Pixel-Fehler in der Deutschland-Karte. Es besteht also kein Grund zur Panik oder so.