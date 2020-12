Kommentar: Rauschebart ist nicht ganz dicht

Thomas Stridde über Maskendichtheit und Denker in der Stille

Kirchenleute müssen den Weihnachtsmann als seltsamen Mitläufer in der Zeit rund um Christi Geburt empfinden. Der Rauschebart ist’s doch sonst gewesen, der wegen der Hatz nach Geschenken die Besinnlichkeit untergräbt. Heilige Nacht, eilige Nacht. Umso besser ist nachvollziehbar, was Jenas Superintendenten Sebastian Neuß umtreibt. Auch er denkt angesichts des Lockdowns samt stark eingedampfter Festgottesdienste über das halb volle Glas nach: Die Stille könne eine Ressource sein, so sagte er im Gespräch über das diesjährige Angebot der Kirche rund um Weihnachten.