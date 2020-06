Kommentar: Schwierige Kneipenzeit

Die Befürchtungen, dass es nach der Corona-Zwangspause zu einem Kneipensterben in Jena kommen könnte, haben sich erfreulicherweise bisher nicht bestätigt. Selbst in den vergangene Regentagen waren die Biergärten von Stilbruch, Taparazzi, L’Osteria oder auch rund um den Markt abends knacke voll. Und die Distel-Schänke zu Füßen des Jenzigs hat nach längerer Auszeit nun auch wieder geöffnet. Die Leute haben jede Menge Nachholebedarf an guter Gastronomie. Da haut eine Nachricht natürlich etwas rein, dass eine beliebte Wohngebiets-Gaststätte dicht macht und damit das Wohngebiet Fuchslöcher ohne Gastronomie lässt. Denn der Vermieter will in dem 1998 entstandenen Gebäude keine Gastronomie mehr haben. Nur gut, dass die Wirtsleute des Fuchslöcher-Lokals dem Jenzig treu bleiben und das Berggasthaus weiterführen. Freilich haben es die Gaststätten derzeit nicht leicht mit den Corona-Auflagen. Man denke nur an die lästige Datenerfassung der Gäste oder an Mund-Nasen-Schutz. Allein schon durch die Abstandsregelungen können die Gastronomen oft nur ein Drittel ihrer Lokale ausnutzen und damit weniger einnehmen. Hoffen wir auf bessere Zeiten und helfen mit fleißiger Einkehr!