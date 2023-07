Kommentar: Spezi-Streit im Supermarkt

In einem Supermarkt entbrannte ein Streit über die Mengen von Spezi. (Symbolbild)

Thomas Beier über Einkäufe in handelsüblichen Mengen.

Gut klimatisierte Supermärkte sind in diesen Tagen ein wichtiger Ort der Abkühlung! Doch nicht immer reicht der Temperatursturz aus, um erhitze Gemüter zu beruhigen. So zu erleben war das am Löbdergraben, wo der Mitarbeiter eines örtlichen Döner-Spezialisten vier Kästen Paulaner Spezi kaufen wollte, das ist ein Mischgetränk aus Cola und Orangenlimonade.

Unmittelbar vor der Kasse sagte eine Mitarbeiterin dem Mann, dass nur drei Kästen als haushaltsübliche Menge erlaubt sind; auch andere Kunden sollten noch was bekommen. Als der Kunde nicht reagierte, wurde eine zweite Supermarktmitarbeiterin aktiv.

Sie nahm den obersten Kasten vom Wagen, woraufhin Augenzeugen aufgrund der Zierlichkeit der Person in Gewissenskonflikte gerieten: Sollte ich beim Kistenschleppen helfen? Der Spezikunde tat es jedenfalls nicht, sondern er wurde laut. Nach dem Bezahlen ging der Konflikt weiter, denn der Mann versuchte offenbar, den Einkaufswagen zu entführen – als Transportmittel. Er stand schon auf dem Fußweg, als der Kassierer ihm hinterherrief. Oje! Wenn die Leute das wüssten, die demnächst beim Döner ein Spezi zischen.